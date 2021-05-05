MIRROR演唱會將於明日（6號）開鑼，除咗門票一票難求，MIRROR嘅YouTube頻道亦超過10萬訂閱，可見MIRROR人氣爆燈！十二子近日落力綵排，苦練到凌晨，姜濤、Anson Lo及Edan更捱到病埋，搞到鏡粉非常心痛，批評演唱會籌備時間短，而且MIRROR十二子本來就多Job，根本冇時間休息，嚟緊仲要連踩6場騷，fans眼見他們付出，亦準備應援物以示支持，同時心急嘅鏡粉仍在網上撲飛，又擔心被黃牛黨捉心理，隨時墮入陷阱。

今日有一位鏡粉在網上透露自己早前買咗黃牛飛，雖然知自己唔啱，不過佢實在太喜歡姜濤及MIRROR，所以佢嘅另一半在開售首日已在代購平台買飛，炒價都唔平！該名鏡粉寫道「在viaxxxx平台買了category 1的前排飛請我睇」，而該網站上星期五開始陸續寄出門票，向該名鏡粉提供香港郵政掛號郵件編號，但事主發現該郵件在昨日上午11點幾已被簽收，郵件更離奇寄至黃埔花園一個單位，而並非佢所填寫嘅地址，但是「收信人的確是我先生的名字」。

該名鏡粉對於黃牛飛「離奇寄失」感到愕然，嘗試搵郵政人員幫忙，「三個職員試圖取回2張Mirror演唱會飛的掛號件，但收件那位竟冒認佢本人就是我先生」，唔肯交回郵件，事主束手無策，只好報警處理，希望對方良心發現，速交回郵局「自首」。

不少鏡粉雖然罵事主不應該買黃牛飛，但係佢哋普遍認為有機會係騙局，「賣家寄回畀自己」扮寄出，叫事主當畀錢買教訓，鏡粉紛紛討論買黃牛本來就存在危機，「賣家寄空信封或者寄畀自己，你都吹佢唔脹，因為唔係正途買飛，永遠得不到保證」、「如果係黃牛飛，人哋賣家有哂信用卡證明張飛係自己喎，黃牛黨可以報失調番轉話你偷都得」、「如果條友有心詐騙 ，你係冇辦法拎到」、「支持你報警！一定要將呢啲害群之馬繩之於法」、「幾時都係一手交錢一手交貨最安全」等，叫事主打定輸數。

事後該名事主亦有回應此事：「我係好早買，所以冇咁癲價，估計係賣家發覺原來可放更高價所以出此下策。」事主指可能賣家想用高價再轉售畀另一個人，所以才扮寄出搞一場大龍鳳，事主今午回覆指賣家已透過中介平台發出通知，聲稱「冇飛畀，會全數賠」。事主相信係賣家怕件事鬧大，因為噚日已有三個郵政人員上門取件不果，幸好事主冇金錢損失。

此外，有另一位鏡粉雖然冇畀人呃，不過佢自訂淘寶發光手環時卻爆出笑料，該名鏡粉等咗一段時間，噚日收到貨，滿心歡喜開箱卻發現貨不對辦，佢無奈開post：「是我做錯，是我做錯，還求甚麼，等我仲期待咗幾日。」事緣該名fans訂購發光手環，事前為免出錯，佢先跟賣家對話，更講出一句「Sorry咁寫 Mirror Keung Man」，賣家似乎睇唔明港式口語，直接把「咁」同「Sorry」印埋落手環上面，惹來一班鏡粉笑爆肚，指該名網民係「勇者」，另有網民留言：「大陸人係睇唔明sorry咁寫係點解。」

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