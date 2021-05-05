今日設靈的黃樹棠（求叔）生前跟同事關係友好打成一遍，特別是亞視年代的舊同事，一眾前亞視藝人陳煒、歐錦棠與太太萬斯敏、尹天照、袁文偉、曾偉明、吳浣儀、甄志強、田啟文（田雞）、冼灝英、葉家寶、黃守東﹐以及効力過無綫的陳安瑩等前來送別黃樹棠。

尹天照憶述和棠哥合作至今，一直是好朋友，原本想待棠哥病情好轉，便和他傾合作拍劇的計劃，可惜最終未能成事，令他感到遺憾。尹天照說：「聽到棠哥走咗呢個消息好突然，因為一直覺得佢會好返，佢好硬淨，佢都有講之前走過第一個難關，應該可以走埋第二個難關。其實疫情之後唔可以探病，但都希望知道佢情況係點，佢個仔冇乜講嘢，咁冇消息就係好消息啦，但估唔到係突然走咗。」

代尹天照招呼Fans

尹天照表示當年和棠哥合作劇集《天蠶變》之後成為好友，拍《我和殭屍有個約會》後更加熟絡。在他心中，棠哥是一個豁達和十分看得開的人，他說：「佢教識後輩一樣嘢，就係咩都唔好擺喺心度，嚟到就嚟，嚟唔到都冇辦法，正如佢所講，既然佢上咗天家，咪喺天家拍天堂的故事囉！」過往尹天照有fans來港都由棠哥代為招呼，如今他的fans因疫情來不到靈堂向棠哥鞠躬致敬，尹天照指他們亦很不開心，他說：「我同佢哋講棠哥會明白嘅，嚟唔到咪我做代表囉！」

另一方面，袁文傑亦透露自己拍亞視第一部電視劇《雪花神劍》時便是和棠哥合作，而第二部電視劇更是飾演父子。袁文傑指棠哥性格風趣幽默，喜歡教導後輩，包括武打動作，亦會和後生仔打成一片，十足大細路一樣，棠哥給他最深印象是為人正面和非常樂觀。袁文傑說：「記得當年佢同我講：『傑仔你唔好唔信人呀，你要拎個心去信人哋先得呀！』佢嘅意思即係做人唔好太多猜忌防範，咁樣做人唔會開心。」袁文傑指棠哥第一次患癌時，出院第一日就開工，外人當然無法想像，但這就是棠哥的精神。

教導後輩 毫無架子

陳煒表示在亞視時跟棠哥約在8套劇集中合作過，她說：「入行時第一套古裝《雪花神劍》同袁文傑係主角，當時係新人，咩嘢都唔識，然後每場對戲都有棠哥，佢係一個好開心，唔會令後輩覺得緊張，會同我哋一齊玩，放鬆心情帶我哋入戲。佢係一個好開心、好樂觀、好瀟灑嘅人，同佢一齊共事係好開心嘅事，20幾年來都保持聯絡，有好多聚會，佢好積極出席，同我哋打成一遍，冇話長輩後輩，好敬佩呢個前輩。」

陳煒指棠哥一直沒有透露自己患病，直至他戰勝大腸癌才告知大家過程，怎樣積極做運動及保持樂觀心態，飲食清淡。至於棠哥患上肺癌則毫不知情，皆因過去因疫情關係，彼此也減少了見面，當收到他患病消息都好突然，到病情急轉直下至離世，她心中仍然很掛念這位前輩。

擔任武指展現真正武術

歐錦棠受訪時連番無奈說：「唔知講乜…」提到跟黃樹棠有多次合作，歐錦棠說：「由睇佢電影開始，睇佢做動作、武指呀等等，細個好欣賞佢做嘅嘢，跟住入咗去亞視同佢做咗同事，好照顧我哋，真係好好前輩，好風趣，個人好開心。」雖然歐錦棠甚少參與亞視同事間聚會，但久不久都會跟棠哥碰面。問到難忘經歷？他說：「同棠哥一齊好多時都好開心，好風趣，拍攝時候有佢喺度唔會悶，但做事好認真，後期喺亞視合作，例如《我來自潮洲》佢要做一個駝背佬角色，一個形態咁唔好嘅角色，可能好多人會介意，但係佢好認真去做每一張戲。之後拍《我來自廣州》，佢冇份，我第一次見到棠哥被監製捉咗嚟一晚客串做武術指導，我就真係大開眼界！喺嗰個多鐘頭內，佢度咗場好精采武打戲，我見到唔係功夫，係真正武術。唔只係我睇到，係拍完之後，全個廠都鼓掌。佢就係咁行咗出去。」

歐錦棠太太萬斯敏也大讚棠哥為人毫無架子，永遠都只想幫助周邊的人。歐錦棠指早2年前已得知棠哥抱病，但最近不知對方身體情況惡化，他大讚棠哥一生熱愛演藝事業，臨終前更獲得越南一個頒獎禮的視帝獎項。

另外，丁羽、譚淑瑩、麥翠嫺、黃夏蕙、周聰玲其後陸續到場致祭。

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