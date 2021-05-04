韓國諧星李昶浩憑扮演「富三代李浩昌」一角而人氣急升，不過近日他因拍攝以日本AV女優為主題的YouTube片而引起韓國網民不滿。

用生果作比喻

早前李昶浩跟另一諧星宋怜拮合作拍攝YouTube片，二人於片中進行了「AV女優理想型世界盃」。網民指二人的對話幾乎「19禁」而且用詞不當，對AV女優的外貌和身形進行品評。當提到「AV的風格」時，李昶浩表示：「風格非常多。」把多數AV女優特定身體部位比喻成生果等，被批評是涉嫌性騷擾的言論。

引爭議後被刪

網民又批評於大多數人可瀏覽，而且沒有年齡限制的YouTube，公開這類涉及性的對話，為此表示擔憂，留言「孩子也看了，居然上傳這種東西」、「應該要舉報」等。而《我獨自生活》女星朴娜萊，早前因將男性公仔擺出各種不雅動作，被網民炮轟涉性騷擾，更因而接受警方調查，因此有網民認為李昶浩及宋怜拮亦應該受查。

目前引起爭議的影片已被刪除，李昶浩及宋怜拮未就刪除影片一事發表立場。

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