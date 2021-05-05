光洙及Gary先後退出《RM》。
韓國綜藝節目《Running Man》（RM）的元老成員李光洙，上周宣佈因傷退出主持11年的節目，令一眾《RM》fans大感晴天霹靂。光洙將於本月24日進行最後一集《RM》錄影，預計會於下月中播出。
身陷廢墟
雖然《RM》之後再沒有光洙的身影，但他主演的新片上映在即，fans可在大銀幕見到他。據悉，光洙夥拍車勝元、金成均等人主演的新片《水坑》受疫情影響延至今年上映，故事講述11年間精心打造的家突然下陷跌到水坑的現實災難片，公開的劇照可見，光洙等人似乎身陷廢墟，他頭上戴着照明的燈，一臉驚訝的樣子引起好奇。不只《水坑》，光洙孖權相佑、姜河那、韓孝珠等主演的新片《海賊》續集《海賊：鬼怪的旗幟》，亦有望在今年上映。
另外，《RM》前成員Gary於2017年結婚及升呢做人父後就專注家庭，並大方公開老婆的靚樣，近日一家三口更合體登上雜誌，Gary亦在IG上載拍攝花絮相，並留言寫道：「表情僵硬但有愛。」獲fans讚可愛。
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