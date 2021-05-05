Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）早前大受歡迎，前同志動物園主人Joe Exotic，因企圖謀殺大型貓科動物保護主義者Carole Baskin及虐待動物，被判監22年。Joe Exotic的前夫John Finlay近日接受英國《太陽報》訪問，大爆在片中與Joe的婚禮全屬流料，而且他已經娶了一名32歲的老婆Stormey。

《養虎為患》除了講述Joe Exotic和Carole Baskin的鬥爭外，Joe的私生活亦是焦點所在，他於2014年與Travis Maldonado和John Finlay舉行三人同性婚禮，他們還同時穿上粉紅色恤衫和牛仔褲。John近日受訪就大爆他們只是假結婚，目的只是幫Joe得到真人騷的機會。John目前已經與另一名女性結婚，兩人前年在交友app上認識，他又指希望盡快消除身上有關Joe的紋身圖案，但卻沒有錢，指清除紋身一小時要125美元（約975港元），每個紋身需時五至十小時。

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