麥德羅和女朋友劉麗萍（Apple姐）在尖沙嘴經營唱歌學校，今日一齊開live預祝母親節。Apple姐育有兩女一子，兒子在日本留學後在當地發展音樂，預計本月22日飛返香港接受隔離後團聚。

麥德羅在疫下分別接拍紅酒、洗頭水及保健產品廣告，收入仍然可以支撐。早前疫情緩和，他埋頭於工作室教學生唱歌，順便自己練歌，為日後演出做好準備，可惜很多娛樂場所都要接種疫苗後才可光顧，他笑說：「冇理由為咗睇麥德羅做騷去打支針，而家有好多人都驚打疫苗，未必放心。」反而Apple姐則預約了明天接種科興疫苗，為迎接大陸工作做好準備。

丁悅暫時不考慮接種疫苗，並笑說：「政府話搵姜濤做代言人，到時就考慮吓打啦。」Apple姐聽到姜濤名字即說：「我公司有啲30幾歲或再大啲嘅女仔都好鍾意佢。」麥德羅立刻抽水：「姜濤OK呀，好有我嘅影子，又鍾意唱歌跳舞，大家都係19歲出道。」曾參加《全民造星III》的丁悅大呻比賽後冇工作冇收入好慘，眼見其他隊友都開始發力，她說：「大家真係好好朋友，戥佢哋開心，冇羨慕、妒忌同恨。佢哋而家都好忙，連約食飯都未必得，睇吓有冇時間請食米線啦。」

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