ERROR的新節目《ERROR自肥企画》周一首播已成網民熱捧節目，節目現時更高踞ViuTV熱門節目榜首。「格仔導演」Mike導在頭兩集已分別炮製了兩個超癲喪遊戲「Big壁精奴」和「友情試煉」，今晚來到第3集，Mike導繼續發揮無限創意，而繼上集玩「死亡恆星」彈射下體後，今集則玩花姐ERROR遊的經典環節「ERROR流忍者」。節目中，由於Dee要出席電影宣傳，因此由女嘉賓Isabella代替他出戰。遊戲中，保錡抽中做惡鬼，其他三人包括Isabella、肥仔和193做忍者，負責操控航拍機，三人任務是要擊落星形陣中6個氣球，而站在星形陣中的惡鬼保錡，則要揮動木棒追打航拍機，以保護氣球的數目。

193練習時已出師不利，航拍機不受控撞樹，最後要Mike導用長棍將掛在樹上的航拍機取回。到開始遊戲時，193和肥仔順利用航拍機擊破多個氣球，激到扮惡鬼的保錡狂爆粗，而193亦得戚說出專屬口頭禪：「知我咩料啦！」不過話口未完，保錡已將193的航拍機擊落，並用棍打到粉碎，之後輪到肥仔的航拍機，同樣遭保錡木棍蹂躪，保錡臨尾更補多一棍，只見肥仔捧着價值$3,000的航拍機屍骸默哀，就連網民都留言話肥仔個樣勁心痛。

以為今集遊戲正正常常，但原來「好戲」在後頭，臨尾阿Dee回歸，被一眾隊友和製作人員捉實，要他接受「忍術制裁」，只見赤裸上身的阿Dee，下身只穿三角底褲和襠布，被強行塞入氣球泵氣，期間阿Dee不斷慘叫，Mike導等人則在旁喪笑，最終氣球在褲內爆破，遭受大懲罰的阿Dee大叫：「我都係去拍戲啫！」十分慘情。

而上集193和保錡都有透露自肥企劃的目標，今集輪到肥仔同阿Dee分享自己的自肥願望。兩兄弟不約而同都希望有樣靚身材正的索女陪伴完成自肥項目，其中肥仔指自己已乖了太耐，所以希望有個曳少少的Bad Boy形象。而阿Dee則以地球暖化為名，指城市人當要面對大自然時要如何應變求生，最初他以「人在野」為項目命名，但當Mike導表示「人在野」的主持要食蟲時，出名怕蟲的阿Dee，即臨時改項目名做《鹹濕荒島俏博士》，表示最想有靚女陪自己到荒島做任務，希望獲Mike導放行。

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