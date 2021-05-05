廣播處長李百全日前下令將YouTube上載逾一年的節目下架，包括多集涉警暴及反修例的《7.21 誰主真相》、《7.21 元朗黑夜》、《頭條新聞》、《議事論事》等，有港台員工質疑新安排是為「洗太平地」。

而《鏗鏘集》團隊負責製作的《鏗鏘說》，擔任主持的蘇玉華疑被指「太黃」，遭港台高層DQ，惟其主持的兩集節目，包括訪問名導杜琪峯和拳王曹星如都大受歡迎，節目於今年3月在YouTube上架，被刪除的日子在倒數中！蘇玉華今日在社交網留言：「朋友話我知：我嗰兩個訪問分別有99萬同107萬人次觀看，真係受寵若驚，老懷安慰。重點係，你今日download咗未？」網民紛紛留言力撐：「香港有幸仲有啲有心藝人」、「多謝你為市民發聲，大家一齊行」、「DL咗，亦通知了海外朋友幫忙DL做保留。」、「要download做記錄，畀下一代睇。今日香港、唉！」

除了社會議題節目不能留低，有網民發現3年前港台《文化樹下--我們的廣播人》訪問李我和蕭湘夫婦，這集節目在YouTube上亦被消失了！縱橫播音界數十年的李我叔貢獻良多，今日李我叔離世，但網民卻不能在YouTube重溫一代宗師的事迹，狠批：「播音皇帝李我走咗，本來三年前呢一集文化樹下《我們的廣播人》係即時令全世界可以重溫佢同蕭湘的一生事迹，點知就係剷咗，不尊重歷史，又對文化演藝無知的人，某些力量會即摑你一巴的！」

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