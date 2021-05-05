廣播界開山祖師李我昨日離世，享年99歲，1946年開始做播音小說的李我，與結婚逾71年的蕭湘一直相守相依，《蘋果》昨日致電蕭湘，問到李我叔是否走了？她說：「係呀。」隨後即收線。鄧英敏、車淑梅等昨日也分別悼念前輩。

有播音皇帝之稱的李我昨日離世，享年99歲。劉天賜昨日在fb寫道：「李我先生走了！」公佈李我叔死訊，《蘋果》隨後致電李我太太蕭湘，她直認李我叔離世說：「係呀！我𠵱家好唔得閒。」隨即匆匆收線。車淑梅昨午在社交網留言：「我們領導潮流的大大前輩，我們永遠懷念你！」又貼出一張三年前到老人院探李我叔的照片，讚他當時「依然靚仔」。另外，在《香港八一》系列中飾演通天經紀陳積的顏國樑，昨日接受《蘋果》電話訪問，他說︰「我知道李我走咗，唔好阻我念經。」

商台幫手付醫藥費

鄧英敏跟李我叔相交數十年，李我叔還曾執筆題了一首詩送給他。鄧英敏昨日接受《蘋果》電話訪問，指過去定期會和李我叔食飯：「對上見面大概2017年尾食飯，2018年開始李我叔身體狀況下降亦冇乜精神，大家傾唔到偈。」鄧英敏指每次飯後的餘興節目，是李我叔提筆寫字：「阿叔創作力好高，出口成文，我負責帶紙，蕭湘就負責帶印章。」至於有否聯絡蕭湘？他說：「知道有世姪女喺醫院幫手處理。佢一生無憾，風光過，亦係商台開國功臣，以我所知晚年龐大醫藥費，商台都有份support。」

李我原名李晚景，在香港長大，並在華仁書院畢業。他自細就跟中醫媽媽學唱粵曲，13歲跟隨名導演湯曉丹學編劇，亦與朋友組成「新春秋劇團」在香港、廣州兩地演出。1946年，當時24歲的他被廣州風行電台台長賞識，邀請他擔任廣播劇主持，大受歡迎，由於他所說的故事都是經電台播放，故被形容是《天空小說》。李我叔曾解釋，因當刻自己無親無故，而改「李我」做藝名。

當年李我叔紅遍省港澳，收入非常可觀，試過在廣州做完廣播劇後，坐飛機到香港陸羽茶室、告羅士打酒店飲茶，然後再坐飛機回去。在風行電台時，李我叔結識在電台任職的太太蕭湘，當時蕭湘負責抄錄李我叔的講稿，後來李我叔推出的小說，就是靠她抄下來的手稿出版。1949年李我叔加入香港麗的呼聲，並同時將《天空小說》帶到香港。之後他再轉到澳門綠邨電台，認識了創辦商業電台的何佐芝。李我叔於1959年加入商台，成為開國功臣之一，他曾承認當時的薪金比時任港督葛量洪還要多，但因不善投資理財，散財比賺錢更快：「如果識得儲錢的話，我已經買到香港十條街。」數到近代香港人印象最深的，相信是李我叔在1981年開始，參演無綫電視處境劇《香港八一》系列，劇中他飾演玄學家覺悟因。

晚年住公屋貪方便

李我叔曾有過物業，不過晚年時轉名給子女兒孫，他在2013年接受《蘋果》訪問時提到：「一人一幢，有啲兩幢。」夫婦二人所住的灣仔2,700呎舊樓也賣出，之後太太沒有物業，就申請入住300呎油塘邨公屋，因有電梯較方便。蕭湘曾表示要花唇舌才勸服他：「佢覺得住公屋，啲人會覺得佢係唔掂，我話如果有朋友因為咁覺得你潦倒，你就當冇咗呢個朋友。」不過近年李我叔出入要靠輪椅，蕭湘又頸椎受傷，兩人最後入住護老院。