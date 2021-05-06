林德信近日推出新歌《愛沒有理由》，日前MV亦已在YouTube上架，他昨日在銅鑼灣接受訪問，透露3年前與恭碩良創作這首歌，他笑說：「今次寫呢首歌，對我嚟講係好大挑戰，因為不斷改，而且音域好闊，我都驚自己唱唔到，所以花咗3個月時間去練，最後錄咗一年。」他指這首歌的故事性強，所以構思MV時，不能再像以前一樣求其用手機拍攝，「故事牽涉太空、宇宙、時間嘅時差，所以拍咗一年。」

林德信表示今次用了CG特效，做歌成本相對提高，所以他自資了6位數字：「我咁諗，呢首歌擺咗喺YouTube之後，應該係永久，所以我覺得係值得。」

新歌MV找來爸爸林子祥客串演出，林德信笑言要食4餐飯才敢開口邀請他：「如果要呈現宇宙嘅時間，角色就要變老，咁要用CG，咁都係錢吖，所以導演提議搵個演員做，雖然別無他選（搵爸爸演），但我當時唔想，擔心啲人話我靠人事，不過我真係搵唔到一個演員係我滿意。」林德信開心表示爸爸肯答應演出最後一個鏡頭，而他亦都有給爸爸一封利是作為酬勞。

至於林子祥亦有拍片幫兒子宣傳新歌，他指兒子的新歌MV花了很多心機和本錢去拍攝：「我已經睇過，因為佢畀咗一個茄喱啡角色我做，不過最尾先有一個鏡頭，如果仲有啲咩好嘅茄喱啡角色，記得搵老竇！」林德信聞言後笑說：「對我嚟講，佢嘅客串好重要，佢幫我交代到時差；佢講過一句好有緣，佢話我由細到大聽到佢唱『願我會揸火箭，帶你到天空去』，可能我已經洗腦我自己都唔知，睇返歌詞係呢個MV嘅故仔，好有緣！」

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