現年96歲、有樂壇教父之稱的唱片騎師Uncle Ray(Ray Cordeiro),今日宣佈榮休,他將於本月中主持最後一周的節目後,便告別電台,正式退下來展開新生活,他說︰「退下來不等於停下來,我還是與音樂同在。我深信人生有盡,音樂無限。」

縱橫香港廣播界超過70年的Uncle Ray,今日宣佈榮休的消息,多年來他主持電台節目,以音樂慰藉人心,而他在香港電台第三台主持節目《All The Way with Ray》亦超過40年。過往他都風雨不改來到直播室做節目,可是過去一年因疫情影響,早於去年12月他已開始暫休,並留家抗疫。他在退休聲明中談到︰「過去無數的日子,我放下唱片,除低耳機,關掉咪高峰,離開直播室,不會有甚麼特別感覺,因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定……我要退休了!」

在榮休前,Uncle Ray將於下周一(10日)起,一連5日重返錄音室主持最後一周的節目《All The Way with Ray》,與聽眾在大氣電波中聚舊兼道別。而他將於下周日(16日)現身區瑞強主持的港台節目《2000靚歌再重聚》,與好友泰迪羅賓、Joe Junior和鄭東漢聚頭,屆時分享他的人生。

生於香港的Uncle Ray,是葡萄牙人,並說得一口流利廣東話,他還改了中文名叫郭利民。1946年,他曾任職滙豐銀行做文員,其後入職麗的呼聲擔任撰稿員,1960年他加入香港電台英文台成為唱片騎師。1964年他曾被港台派往英國BBC修讀課程,因而有機會訪問著名樂隊披頭四(The BEATLES),還獲對方的親筆簽名。他於1970年開始主持節目《All The Way with Ray》,而該節目成為香港最長壽的電台節目。1987年回歸前,Uncle Ray曾獲英女皇頒發英帝國員佐勳章,而2008年他獲特區政府頒發銅紫荊星章,表揚他對流行音樂的貢獻。此外,他於2012年獲演藝學院頒發榮譽院士。

