現年96歲、有樂壇教父之稱的唱片騎師Uncle Ray（Ray Cordeiro），今日宣佈榮休，他將於本月中主持最後一周的節目後，便告別電台，正式退下來展開新生活，他說︰「退下來不等於停下來，我還是與音樂同在。我深信人生有盡，音樂無限。」

縱橫香港廣播界超過70年的Uncle Ray，今日宣佈榮休的消息，多年來他主持電台節目，以音樂慰藉人心，而他在香港電台第三台主持節目《All The Way with Ray》亦超過40年。過往他都風雨不改來到直播室做節目，可是過去一年因疫情影響，早於去年12月他已開始暫休，並留家抗疫。他在退休聲明中談到︰「過去無數的日子，我放下唱片，除低耳機，關掉咪高峰，離開直播室，不會有甚麼特別感覺，因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定……我要退休了！」

在榮休前，Uncle Ray將於下周一（10日）起，一連5日重返錄音室主持最後一周的節目《All The Way with Ray》，與聽眾在大氣電波中聚舊兼道別。而他將於下周日（16日）現身區瑞強主持的港台節目《2000靚歌再重聚》，與好友泰迪羅賓、Joe Junior和鄭東漢聚頭，屆時分享他的人生。

生於香港的Uncle Ray，是葡萄牙人，並說得一口流利廣東話，他還改了中文名叫郭利民。1946年，他曾任職滙豐銀行做文員，其後入職麗的呼聲擔任撰稿員，1960年他加入香港電台英文台成為唱片騎師。1964年他曾被港台派往英國BBC修讀課程，因而有機會訪問著名樂隊披頭四（The BEATLES），還獲對方的親筆簽名。他於1970年開始主持節目《All The Way with Ray》，而該節目成為香港最長壽的電台節目。1987年回歸前，Uncle Ray曾獲英女皇頒發英帝國員佐勳章，而2008年他獲特區政府頒發銅紫荊星章，表揚他對流行音樂的貢獻。此外，他於2012年獲演藝學院頒發榮譽院士。

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