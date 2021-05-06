日本藝人事務所Sweet Power曾捧紅堀北真希、黑木美沙、桐谷美玲等女星，不過53歲女社長岡田直弓最近接連被揭性騷擾旗下藝人，先有一位受害人被迫與岡田直弓發展SheShe關係，更被人拖手兼撫摸身體，就連韓國女團KARA的27歲前成員姜知英，加盟Sweet Power在日本發展期間，疑曾被岡田直弓鹹豬手，又要求跟知英共浴，不擅拒絕的知英一度勉強接受，有指知英與岡田因工作而同居一年間不堪騷擾，最後經過多番協商才成功解約。

Sweet Power近期鬧出連串醜聞，岡田社長雖否認指控，揚言對報道保留追究權利，但旗下多位藝人卻紛紛離巢，並出現一片解約潮。其實，當年堀北真希亦是跟公司不歡而散，才決定嫁人引退。

人氣劇《狂賭之淵》的24歲男星高杉真宙，上月突然宣佈提前解約，而事務所一姐桐谷美玲亦已請辭，公司發言人被傳媒查詢時作出否認，指桐谷美玲與Sweet Power仍有合約在身，但拒絕透露契約內容。不過31歲的桐谷美玲三年前已被指無心戀戰，與男星三浦翔平婚後誕下一子，使她更添離巢決心，望遠離是非之地。

日本雜誌《週刊文春》今日繼續爆料，指岡田社長以權力壓榨員工，曾向下屬發短訊鬧「冇腦」及「去死」等，又要求員工寫五頁以上的悔過書，受辱人員向傳媒公開岡田直弓的連番惡行。

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