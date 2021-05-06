最近《ERROR自肥企画》成功以有限資源引爆大量話題。在昨晚播出一集，「Dee姐」陳海寧（Isabella）代替另有工作的阿Dee上陣玩遊戲，雖然勝出，但阿Dee仍然要接受「爆丸」懲罰，在下體放氣球充氣直接爆波，礙於電視尺度所限，過程要打格仔，不過有人發現，首集介紹時，曾有一鏡無格版出街，ERROR及節目組昨晚亦陸續上載無格版到IG，導演Mike率先「道歉」並放上無格版，其後193、肥仔等都有將不同角度的無格版放上IG恥笑阿Dee。

在眾多無格版之中，肥仔透露與別不同，因為他上載的是NG片，他表示阿Dee當日被爆丸兩次，第一次因為用錯大氣球，不能成功爆丸，NG片中大氣球充氣到跌出「忍」字底褲，阿Dee嚇到擘大雙眼及Ｏ嘴，阿Dee轉載時表示：「心理陰影X2，你班PK輪流出無格片。」

但其實ERROR輪流「自作自受」，首集由Mike導唱的《無制限OT編集団の行動綱領》，播出3天後已登上YouTube熱播網第一位，肥仔之前在IG豪言說：「今個post過2萬like我會唱一次主題曲畀大家聽。」由於短時間達標，肥仔其後改口要3萬like，但仍然簡單超過自己訂下的目標，睇怕肥仔都要度期找數。

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