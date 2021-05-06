張栢芝自從跟向華強夫婦反面後，近年在香港已經好少拍戲，轉戰上大陸賺人仔的她，早前為配合網購平台宣傳改名「張百知」，認真識撈。之前有指栢芝為兼顧家庭和工作，決定帶3個仔長居上海，栢芝拍大陸綜藝節目《讓生活更好看》時，更即場致電大仔Lucas和二仔Quintus，讚上海學校比香港的大十倍，問他們想唔想到上海讀書，卻遭兩子堅決拒絕。

節目中栢芝為了幫兒子搵學校，特地參觀上海的國際學校並接受家長面試，之後她打電話給13歲的Lucas，兩母子以英語溝通，她讚上海的學校好大，有好多運動設施，但Lucas反應冷淡：「看起來你非常滿意。」栢芝即解釋只想讓他知道，可能有兩三個選擇，Lucas一口拒絕：「No，我不想去，It’s not fun.（一點都不有趣）」栢芝收線後鬆一口氣，坦言：「我甚麼都不怕，就是怕我兒子，因為Lucas現在是青春期跟叛逆期，當母親要處理得非常到位，萬一說了他不認同的話，他們雖然不會跟我講，但他心裏面已經定了我的位置。其實我在他心目中很多缺點，對他來說，他常常說媽媽為甚麼你說話那麽大聲，因為其實我不方便跟他講，其實我有一隻耳朵是弱的，他不知道，因為他年紀還小，不想他亂想或者心疼我。」

之後栢芝和Quintus傾電話，態度輕鬆好多，兩母子以英文和廣東話交談，栢芝問Quintus想不想她，Quintus開心答：「想」，但為甚麼不打電話來？Quintus竟然說：「電話冇電呀！」栢芝笑罵：「電話冇電，我打你個頭，屋企冇得叉電咩，你夠膽同我講電話冇電。」之後栢芝話去了上海的國際學校，好似哈利波特學校般大，Quintus毫不畀面拒絕：「我要收線嘞！」全場大笑。

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