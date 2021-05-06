近年來時裝界對環保議題的關注度越來越高，姊妹品牌Prada和Miu Miu亦相繼加入環保行列，推出可持續性(sustainability)的牛仔系列。

Prada Per-Fall 2021系列首次推出由有機物料製造的牛仔系列。此系列由全球有機紡織認證(GOTS)的有機棉製造，其生產過程能夠有效減少對環境造成的污染。整個Organic Denim系列設計簡潔，以淺藍洗水色為主，分別有牛仔褲、恤衫、牛仔外套及連身裙等，並已在品牌國外官網發售。

而經典牛王Levi’s除了剛推出與Valentino合作的獨家别注牛仔褲外，也與Miu Miu以「Upcycled by Miu Miu」系列再度合作，為舊牛仔單品重新賦予生命。此系列的設計除了走美式復古風格外，更是向Levi’s 在80至90年代的經典系列501致敬。設計方面走前衛懷舊風，細節位非常花心思，牛仔牌及外套上飾不同水晶、珍珠及精細刺繡。品牌更邀請了演員Emma Corrin及超模Kate Moss的女兒Lila Moss等人演繹作品。

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