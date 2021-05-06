上月底播完的ViuTV節目《學神出沒注意》，當中鄺旨呈和蔡宛珊（Sarika）挑戰學揸巴士，雖然節目已拍完兼播完，不過兩人仍繼續學揸巴士。昨日兩人去到沙田駕駛學院應考，考試前兩人都十分緊張，可是旨呈臨場表現有點失準，而Sarika則遇突發情況，最後兩人齊齊「肥佬」，未能一take過pass。

昨早旨呈為戚其義新劇開工，他自責事前沒有向劇組請假，在拍劇的休息時間走來考試，結果未如理想。他指應該在考試前再補鐘練習，他說︰「剛才我路試係無問題，考官話我只係留意返啲彎同望鏡，整體都ok，但係剛才都『肥咗佬』。本身我上午要熱身操吓車，但今早仲拍緊戲，中途走出嚟考試，自己準備唔夠。」問他未能pass原因？他說︰「應該係衰咗三手軚掉頭，從來冇衰過嘅位就衰咗，我從來冇試過轉唔到，真係好緊張，上咗壆一刻，我就知道玩完。」

旨呈考完之後就輪到Sarika，大約半小時後，她考完試一落車便一臉失望，「我衰咗啦！我好緊張，泊位、開車都冇問題，我都完成到，只係出去路面有突發情況，就係返嚟段路，有架巴士塞住路口，佢係要轉右，我係直去，點知佢停喺路中間已經轉燈，我唔知點好，不知所措又手忙腳亂，停咗喺路中間。自己本身係揸開自動波私家車，跳去揸棍波巴士，我覺得今日整體都過到自己嗰關。」

事後，旨呈和Sarika拿住成績單聆聽教車師傅的檢討，雖然兩人未能一次過成功pass，不過他們已獲駕駛學院安排6月25日重考，而兩人早前約埋一齊學電單車，亦將於10月考試，兩人笑指想儲齊車牌的「冧巴」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）