人氣組合MIRROR一連6場的演唱會，今晚8時15分在九展正式開鑼。12位MIRROR成員今早齊集九展Star Hall作最後總綵排，雖然演唱會晚上舉行，但今早場外已塞滿等待入場的fans，而現場亦放滿fans的七彩氣球、花籃和別出心栽的打氣橫額自製打卡位，猶如一個小型嘉年華。

20:45 MIRROR以銀黑戰士look出場，跳唱頭兩首快歌《ASAP》和《Warrior》打頭陣，全場fans企起身狂尖叫。

20:30 MIRROR經理人花姐進場，全場起哄，花姐向入場觀眾揮手回應。

19:55 開show前一刻，紀念品店突然關燈，停止運作，惹鏡粉鼓譟，圍着店舖嗌開門！有fans投訴：「話就開騷要關門，但有啲人唔一定睇show，可以買紀念品！」

19:45 ERROR成員肥仔、阿Dee和保錡、P1X3L、Stanley女朋友Alina、6號@RubberBand、導演黃修平入場睇騷，而今晚入場率為75%，超過2,500人入場，現場有不少叫「保錡加油」。

18:00 MIRROR成員在會場切燒豬，祈求演唱會一切順利。

17:00 演唱會附設的商店開售紀念品，若整套紀念品齊集，要花費1,168元。現場fans眾多，吸引近300人「打蛇餅」排隊輪候。

16:00 早前成功購買VIP門票的fans陸續入場欣賞MIRROR綵排。而fans早已分配好各自的應援顏色，每當偶像有個人演出時，便會將應援物調節到相關顏色，如姜濤會以桃紅為主，Ian（陳卓賢）以天藍色為主，而Edan（呂爵安）以白色為主，如此類推。

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