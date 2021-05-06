韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，已於周日迎來第20集大結局，宋仲基更以黑手黨殘忍方式殺死大奸角澤演，又與全汝彬上演吻戲大團圓結局，即時刺激收視急升至14.636%，創劇集新高，香港劇迷可於Netflix追看。而宋仲基拍畢《Vincenzo》後，未有停工休息，反而接受韓媒訪問，又確定出演女歌手Heize的新歌MV，並已於昨日進行拍攝。

宋仲基接受韓媒時表示劇集得到觀眾的歡迎，令他十分開心，而且觀眾對於結局報仇成功亦格外感到痛快，不過有不少觀眾就批評結局大血腥，更指應該列為19禁。宋仲基表示：「第20集劇本出來的時候，現場也有很多意見，殘忍還是不殘忍。節目播出時應該也有許多意見，平時認為做出很多惡毒行為的人應該那樣被處死，我認為對那些無法啓齒的惡毒人物進行了處置，更加符合這個角色。」

更期待導演獲獎

宋仲基憑劇集入圍下周四舉行的百想大賞爭視帝，他表示自己到時會出席頒獎禮：「 能夠入選候補名單已經衷心的感謝，當然得獎是好事，沒有獎亦沒有辦法。比起我入圍，我更加期待導演金熙元是否能獲得最佳導演獎。」

另外，與宋仲基曾合作韓片《狼少年之戀》的朴寶英，事隔兩年攜新劇《某一天滅亡來到我家門前》回歸公仔箱，劇集將於下周一首播，今日她就孖拍檔徐仁國現身發佈會，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。現年31歲的朴寶英公認是童顏女神，原來她的護膚秘訣竟是倒模「童顏男神」宋仲基，當年合作時朴寶英得知男方每天早上會吃蘋果，於是便有樣學樣，結果真的見效，朴寶英直言：「肌膚就此變得更透亮。」同時朴寶英每天亦會至少喝水一公升，並會把水分成兩份，早晚各一大瓶。

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