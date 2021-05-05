韓劇《回答吧！1988》的34歲男星柳俊烈和26歲女星惠利因拍劇撻着，兩人於2017年公開戀情，拍拖以來都十分低調。不過昨日惠利卻公然「出軌」，在IG上載與另一男生的親密合照，即時惹來網民熱話。

擔心柳俊烈呷醋

惠利昨日在IG上載與新劇《心驚膽戰的同居》拍檔張基龍的黑白親密照，當中兩人頭貼頭，更有在床上拍的照片，親暱程度十足十真情侶一樣。網民紛紛留言：「柳俊烈閉上眼睛」、「國民都在看柳俊烈的眼色」、「上傳照片的是惠利姐姐，為甚麼看到我的眼色呢？」眾人都十分擔心柳俊烈因為呷醋而大感難過。

張基龍做九尾狐

《心驚膽戰的同居》講述張基龍飾演的999歲九尾狐，擁有俊俏的樣貌，更因為擁有近千歲的智慧，加上性格認真、嚴格和威嚴，給予人cool爆的感覺。而張基龍為了變成人類，一直在收集人類的精氣。至於在劇中飾演平凡大學生的惠利，由於性格太果斷及太理智的關係，令她一直是戀愛的絕緣體，並以母胎單身過生活。而《心驚膽戰的同居》故事是講述惠利和張基龍展開人狐的同居生活，是一齣浪漫愛情喜劇。

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