荷李活巨星安琪蓮娜祖莉(Angelina Jolie)近來積極回歸幕前,新作《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)更再度挑戰動作連場,電影改編自美國同名暢銷小說,講述森林消防員Hannah曾在一場大火中因個人失誤,其拍檔也命喪火海,她深感愧疚,一天她看到負傷逃跑的神秘男孩,得知他與父親因目睹黑幕而被兩名殺手殺死,小孩亦成為目標。片中動作連場,她亦有不少與大火搏鬥的場面,非常賣命。

安琪蓮娜分享道:「Hannah是空降消防員,但她因事而沮喪消沉、深感內疚,她對自己不太有信心,而這樣的人遇上需要她救助的小孩,她被迫與那小孩建立聯繫,被迫面對所有令她懼怕的事,並自覺無能為力。這是一套很精彩的驚慄片,在被山火圍困下探索獨特地形,而箇中故事講述人與人之間互相影響、改變,他們在情感上和現實上都經過大火洗禮。」除了安琪蓮娜,還有「藍獸」尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)、《陰屍路》(The Walking Dead)男星Jon Bernthal與《權力遊戲》(Game of Thrones)男星Aidan Gillen參演。電影今日正式上映。

