荷李活巨星安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）近來積極回歸幕前，新作《滅我者》（Those Who Wish Me Dead）更再度挑戰動作連場，電影改編自美國同名暢銷小說，講述森林消防員Hannah曾在一場大火中因個人失誤，其拍檔也命喪火海，她深感愧疚，一天她看到負傷逃跑的神秘男孩，得知他與父親因目睹黑幕而被兩名殺手殺死，小孩亦成為目標。片中動作連場，她亦有不少與大火搏鬥的場面，非常賣命。

安琪蓮娜分享道：「Hannah是空降消防員，但她因事而沮喪消沉、深感內疚，她對自己不太有信心，而這樣的人遇上需要她救助的小孩，她被迫與那小孩建立聯繫，被迫面對所有令她懼怕的事，並自覺無能為力。這是一套很精彩的驚慄片，在被山火圍困下探索獨特地形，而箇中故事講述人與人之間互相影響、改變，他們在情感上和現實上都經過大火洗禮。」除了安琪蓮娜，還有「藍獸」尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、《陰屍路》（The Walking Dead）男星Jon Bernthal與《權力遊戲》（Game of Thrones）男星Aidan Gillen參演。電影今日正式上映。

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