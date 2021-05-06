麥貝夷大爆前度性史，矛頭直指翟威廉，雖然男方否認兩人曾拍過拖，但事件越演越烈，其後麥貝夷再爆舊愛曾搭上好姊妹裕美，被拖落水的裕美反指麥貝夷過去有男朋友時，仍跟翟威廉過夜，兩人關係決裂並展開隔空互爆。

麥貝夷今日到紅磡出席品酒活動，她指去年是入行10周年，主動將話題扯到「前度」，指自己首隻歌曲《前度》未曾派台及拍攝MV，很想將這首歌曲工作做好。對於好姊妹裕美向她發炮，指她曾與男友拍拖期間，仍相約翟威廉過夜，而該男友Edmond Luk更是由裕美介紹所認識，麥貝夷表示有留意裕美的言論，她說：「我哋係好多年嘅朋友，朋友之間係互相幫助冇計較，互相付出多少都係攞個心出嚟，佢曾經歷幾段感情，我都有幫佢出IG po，有幫佢回應網民留言。」

對於裕美如所言是幫忙還是靠害？麥貝夷說：「佢自己先知道，我唔知佢用意。Edmond係裕美介紹我識，佢係好男仔，我哋亦有拍拖，拍拖之後我同裕美都好忙，裕美有包包生意，亦要兼顧拍拖，我哋生活向兩邊走，相處時間唔係咁多，我同Edmond分手之後，大家亦好少聯絡。」

對於被指與Edmond拍拖期間，仍相約翟威廉過夜，她說：「感情入面係兩個當事人最清楚。」被追問是否有發生過?她只說：「我回應去到呢度，我控制唔到人講乜嘢，我講到呢度。」

麥貝夷表示會專注工作，短時間不會再拍拖，至於與裕美有沒有朋友做，她則說：「我哋好少聯絡，緣分相聚到就相聚，相聚唔到就停一停。」會否主動找對方，她說：「我唔會control人，我平時都好少呢類新聞。」她表示不擔心事件影響形象及工作，被問到會否帶眼識人，麥貝夷說：「我都要check吓個眼鏡度數先。」

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