人氣組合MIRROR今晚在九龍灣Star Hall舉行《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會，當中最貴的$1,280 VIP門票觀眾，大約有300人，他們於下午4時開始可以進場睇綵排，而進場前每人必須要掃安心出行或填寫表格，之後再量體溫。至於每位VIP觀眾在入口處，每人可以收取一份特別禮品包括搓手液、演唱會海報立體紀念卡和證件套，而入場觀眾可以看到MIRROR 綵排兩首歌包括《Reflection》和《Ignited》。

當中買了VIP門票的觀眾朱小姐表示好興奮：「頭先坐返喺今晚入場嘅座位度睇，MIRROR行埋落觀眾席唱歌，好近，我冇握手。但係買到飛入場睇都好抵，唱2首歌就唔係好夠喉。」至於另一位Anson Lo的歌迷神徒C就表示：「好過癮呀！有得睇綵排，佢哋有落觀眾席say hello，佢哋個個都望到我哋，睇到2首歌都好開心，留返啲力今晚唱啦，知道Anson今日唔舒服。」而另一位觀眾Annie則表示：「雖然Anson病咗，但我見到佢狀態好好、好靚仔，知道佢哋都好攰，唞吓留啲力今晚唱。」

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