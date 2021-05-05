Chanel每季的度假系列，都會帶大家環遊世界，遊走到不同國度。2022度假系列選址法國南部小鎮，位於普羅旺斯的光之採石場（Carrières de Lumières）。那裏除了是熱門旅遊景點，不時舉行藝術展覽，對Chanel女士來說也具有特別的意義，因為那就是她的好友，兼詩人和編劇家Jean Cocteau電影作品《奧菲的遺言》（Testament of Orpheus）的取景地。

暗黑浪漫

這季創意總監Virginie Viard從電影其中一名身穿全黑色，擁有馬頭和馬尾的男子掉進了光之採石場的一幕擷取靈感，白色牆壁凸顯了他的輪廓剪影，而這季的模特兒也從白色石場內瀟灑步出，一系列深黑色與亮白色組成的服裝系列，呼應了Jean Cocteau電影中，對於捕捉和反射光線的鍾情。在Virginie Viard主理下的Chanel，一貫的優雅利落，黑色外套與鮮明的白領襯托，形成強烈對比；白色的粗花呢外套，飾上數十枚鑲有珠寶的胸針點綴，也有飄逸的長裙，尾段的天鵝絨little black dress配上披肩，優雅又帶點暗黑暗的浪漫氣氛。

女性力量

不過這季更大的亮點，落在叛逆的搖滾魅力，皮革的運用強調了女性的力量，而服飾加入大量的魚網、亮片、流蘇等元素，流蘇皮革迷你裙搭配魚網小背心，充滿份量感的choker，模特兒綁在腰間或大腿的迷你袋，以及雙C logo的唇環，都令人充滿驚喜。另外，模特兒Lola Nicon如同搖滾明星般化身為tee上的肖像，腳下的mary-jane也變成金屬版本。這季造型時而優雅時而搖滾，除了讓人聯想起60年代的流行時尚文化，也展現了現代女性千變萬化的姿態。

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