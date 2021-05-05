陳百祥（阿叻）和老婆黃杏秀（秀姑）向來鍾意熱鬧，近排多次被目睹約埋三五成群開餐狂歡疑違限聚令，卻未見執法部門有所行動。70歲「荷蘭叻」陳百祥成日牙擦擦認叻，早排「深入敵陣」撐黃店澳牛，日前穿黃色10號球衣戰身上陣，落場踢波把口叻過對腳。有讀者Jason透過「爆相爆片」拍到阿叻日前在石硤尾公園人造草地球場踢波情況。

讀者Jason表示當晚7時多到球場，就發現阿叻穿上黃色10號球衣落場，Jason說：「大約7點半，我見阿叻落場，佢最初同波友喺中圈傾偈，佢係負責進攻中場，當開波後，多數係見佢企喺草地中間挺住肚腩叉腰，唔覺佢有追個波去踢，有時係隊友搶到個波，見阿叻周圍冇人就交畀佢踢吓，佢就扮瀟灑，阿叻全程最多只係行行企企，行動又慢。」

10號球衣向來是留給一隊球隊的靈魂人物穿上，以他去帶領隊友發揮出最佳狀態，偏偏這晚由hea爆的阿叻穿着，Jason續道：「10號球衣向來多數留畀一隊球隊嘅王牌去着，佢全場都冇乜嘢郁動，着件10號球衣完全冇咩大作為。」由讀者提供短片看到阿叻表現hea爆，當隊友上前搶攻，他則一直墮後。

阿叻曾於2015年時與李克勤、謝天華等參加「胡國雄紀念賽」，當日阿叻場上表現，遭現場球迷噓「屎波」，他卻一於少理，他解釋當日是一場25分鐘紀念賽，更自圓其說：「我好唔好波就公道自在人心！」

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