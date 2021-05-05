現年48歲的荷李活巨星班亞弗力（Ben Affleck）今年1月被拍戲撻着的「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）狠飛，回復單身的他上周被爆多次到訪51歲前未婚妻「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）的加州豪宅，兩人疑似翻撻。話口未完，班亞弗力大前日再被29歲索女網紅Nivine Jay爆料，指他透過名人交友App Raya追求她。

玩交友App識

Nivine Jay日前在TikTok自拍短片，大爆被班亞弗力兜搭的經過：「想起我與班亞弗力在Raya配對上的時刻，我以為是假的，所以刪除了配對，但他卻在Ig傳短片給我。」Nivine還貼上班亞弗力的自拍短片，他在片中嘗試證明在Raya上的是他本人，並說：「Nivine，是我啊，妳為甚麼不跟我配對？」不料Nivine竟然博出位將短片公諸於世，她將短片上載了短短五小時，已獲得逾13萬like、接近90萬次點擊率及2,000個留言，而班亞弗力更慘被網民笑爆。出位成功的Nivine事後接受傳媒訪問表示：「我看到很多人留言指他討厭，我認為這是不公平的。我不是在短片取笑他，只是取笑自己當初以為有人冒充，本來應該是很有趣的。」事實上，Nivine加入娛樂圈已經10年，是一名棟篤笑諧星、演員和模特兒，曾經拍過2014年電影《The Donut Split》，但一直發展平平。

前妻翻撻富豪

班亞弗力分手後心急媾女，另一邊廂，他的49歲女星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）前日亦被爆與分手不夠一年的43歲富豪型男John Miller復合，姊弟戀又有新轉機。珍妮花與班亞弗力於大前年正式離婚，兩人育有三名子女，珍妮花於同年撻着連鎖餐廳富豪John Miller，兩人在去年8月被指已和平分手，有傳分手原因是因為John希望結婚，無奈珍妮花當時卻未能答應。