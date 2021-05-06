近年因為參與ViuTV節目而人氣急升的風水師七仙羽，上月中因帶領善信們到水塘放生而被網民喪鬧，事緣當日她在FB出post表示本來到街市買魚放生，其間見到很多人殺魚，於是她決定將魚全部買下並拿去放生，有人稱讚此舉「功德無量」，亦有人批評好心做壞事、亂放生即殺生、有污染水塘嫌疑。

其後七仙羽在FB出post表示日後會少放生，又指如果因為自己的行為令動物受傷害，她會懺悔及反省、汲取意見。今日《壹週刊》報道，早前安排記者上門實測七仙羽是否仍繼續幫人放生，當時七仙羽表示會派食物、食齋以及捐錢幫助有需要的人，暫時不會再放生。接着再有記者上門了解，當日七仙羽是否真的在水塘放生，有機會污染水塘而觸發法例，七仙羽直言不滿被「放蛇」而拒絕回答。

今日《蘋果》亦有向七仙羽了解，她以短訊回覆：「其實我冇害死動物，我自己出錢出力，我一定不可能害死動物的，不合邏輯的，對嗎？我目的是可憐那小動物，去救它們，出發點是慈悲善良的，希望大家少些怨恨，多些正能量，南無阿彌陀佛！」

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