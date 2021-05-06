【Yuni Ahn for Shanghai Tang 2021早秋系列】

上海灘日前舉行預覽，展示Yuni Ahn for Shanghai Tang 2021早秋系列。韓國設計師Yuni Ahn曾擔任Celine設計總監和Maison Kitsuné創意總監，這次她將中式元素巧妙地融入現代造型，以旗袍、花格窗圖案、翠竹及月亮為靈感，為上海灘帶來耳目一新的設計。

服飾方面，為日常單品的注入中式元素，例如短身乾濕褸、恤衫等糅合旗袍的標誌性斜襟元素，襯衫衣領可完全扣上、扣半折疊、打開或垂墜於肩膊，袖口亦刻意加長，令造型更多時尚變化；另一款真絲背心外套從上而下微微收窄的錐形腰線，加上低調的開衩細節，也甚有短身旗袍的影子；雙面乾濕褸一面是經典米色，另一面是內部色塊組成的圖案效果，同樣摩登有型。

手袋則以實用為主打， 兩款輕巧手袋都配備大容量，內層貼心設有四個內袋，從上而下看如像中國銅錢的方孔，低調地將中國人的哲學合而為一，底部有半月亮形的無縫浮雕，金屬扣是竹子造型，簡約卻細節感十足。橫款皮革tote bag配備可調校的肩帶，豎款tote bag，除了黑色皮革設計，也有帆皮及花格窗圖案提花。

【45R 夏季系列】

日本品牌45R日前舉行2021夏季系列預覽，新裝分別以5月、6月、7月，帶來不同的主題元素。

服飾注入夏日不可缺少的印花圖案，男女裝都有充滿夏威夷風情的花卉圖案的牛仔服飾，包括連身裙、傘裙、短褲等，也有多款洋溢Aloha風情的T恤，印上草裙舞女郎、衝浪男孩，又或者水果圖案，可愛玩味，也不禁令人聯想起懷念已久的陽光與海灘，而中性的設計男女合穿。

今季比以往亦提供了更多的配飾選擇，例如漁夫帽、chino帽子，同樣屬於中性設計，也有品牌藍染的圖案tote bag，為穿搭增加更多變化，塑造更有個性的夏日休閒造型。

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