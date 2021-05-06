中日混血兒、現年23歲的原島大地，在爾冬陞2003年導演作品《忘不了》中，飾演張栢芝囝囝樂樂。片中他被送去保良局一幕戲，打動不少戲迷流下同情淚。轉眼間當日的原島大地已長大成人，2020年更宣佈同圈外女友晴奈結婚。今日他在網上宣佈做老竇，BB取名Koki，同木村拓哉囡囡光希名字的羅文拼音一樣。

原島在微博公佈做老竇的消息，留言︰「大家好，我是小地，我的名字叫Koki」，在公開的短片中見到Koki伏在床上，流着口水，對周遭的事和聲音都顯得好雀躍、好奇，露出天真無邪的笑容，非常可愛，同爸爸大地小時候簡直是餅印一樣。網民紛紛送上祝福，由少看到原島長大的網民留言話︰「哇看着你長大，現在連孩子都有了，恭喜啊大地！ 」、「哇！好可愛的小孩子」。

《忘》片後原島拍過不少電影，之後港日兩邊走，在日本接受教育，課餘接戲。他最近拍攝的香港電影是2018年同湯怡合作的《某日某月》，當時自言未拍過拖的原島，要跟現年33歲的湯怡演情侶。2020年原島在微博宣佈結婚，上載合照並留言：「我結婚啦，老婆是22歲的日本女孩HaRuNa（晴奈），謝謝大家一路以來的關心。」

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