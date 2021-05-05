李我對演藝界貢獻良多，曾涉足廣播、電視與電影等界別，事業高峯是任職播音員，聲演廣播劇《天空小說》。李我也曾出書，除將《天空小說》改編出書外，2003年開始，李我推出一系列著作《李我講古》，講述生平所聞，2014年還推出《李我的天空》的有聲書。

【廣播】一人飾50角

李我被傳媒譽為香港廣播界開山始祖，成名作為《天空小說》，他包辦編、寫、導、播、演多重身份。他憑着曾受過編劇的訓練下，以引人入勝的倫理故事廣播，當時正值戰爭剛結束，是電台少有的娛樂節目，他以生活經驗編成，讓聽眾覺得十分親切，他可以在沒有劇本及道具下即席演繹，最擅長一人分飾多角，更不論男女老幼，最高紀錄同時聲演八個角色。而在1946年創作的《蕭月白》 中，整部劇更是由他一人分飾50多個角色。妻子蕭湘曾透露李我錄廣播劇時有一個怪癖，因為要專注，播音室要關掉所有燈光。

【電影】廣播劇改編

李我能編也能演，所編的《天空小說》被搬上銀幕的合共37部，李我參與拍攝的電影約有10齣。1951年上映的電影《雪影寒梅》是李我的處女作，之後他還陸續演過《豪華世家》、《兩重心》、《泣殘慈母淚》、《故苑又逢春》及《苦戀》等電影，其中1955年的《泣殘慈母淚》取材自李我母親的辛酸經歷，李我在戲中扮演兒子，吳楚帆與紫羅蓮則飾演他的父母。《蕭月白》、《梁冷艷》、《冷落斷腸花》等50年代電影，他雖沒有演出，但一樣是由他的廣播劇改編。

【電視】處境劇添食

於80年代，有意退休的李我獲無綫邀請，在處境劇《香港八一》中扮演相士覺悟因深入民心，仙杜拉扮其妻子，梁碧玲則是其秘書。該劇1981年首播即大受歡迎，更每年都添食，由《香港八一》做到《香港八六》，一共拍攝了1,330集，是香港史上最長篇的處境劇系列之一。李我於2009年接受《蘋果》訪問，他提及當年說：「阿珍（曾勵珍）挽住個生果籃同劉天賜上屋企搵我，喊住話：『你唔好唔做，你唔做我就冇監製做㗎啦。』最初簽一年，卒之做咗五年。」