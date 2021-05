HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《House of the Dragon》近日正式開鏡,HBO發放了幾張劇照,見到Targaryen家族的金髮造型,另外Hightower家族的成員亦現身。

在全新劇照中,「菲臘親王」馬特史密夫(Matt Smith)與Emma D’Arcy就飾演Targaryen家族的Prince Daemon與Princess Rhaenyra。至於Olivia Cooke及Rhys Ifans就飾演Hightower家族成員。另外Steve Toussaint就以dreadlock頭現身,飾演Lord Corlys Velaryon。劇集將會講述《權力遊戲》之前300年的故事,Targaryen家族怎樣稱王,及其餘家族的崛起。劇集將於下年播放。

