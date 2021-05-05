袁詠儀（靚靚）於1992年與梁朝偉、張學友演出《亞飛與亞基》時，我到片場探班，因而認識影壇新秀靚靚，當時導演柯受良和偉仔都向我讚她很有演戲天分，的確她憑這部戲奪得香港電影金像獎最佳新人獎，接住1994年憑《新不了情》及1995年以《金枝玉葉》連續兩屆港金像獎影后，成為當時香港最炙手可熱的女演員。也許走紅太快，開始聽到電影人說她耍大牌，有些自大，脾氣特別不好，連成龍和王晶都敢得罪，後來哥哥（張國榮）都忍不住勸她：「花無百日紅，你最好檢點吓，唔係遲早撞大板！」這時連最尊敬的哥哥都這樣說，靚靚開始反思，知道要收斂。靚靚的性格事實比較率直，為人處事又急又講原則，真的不夠老公張智霖（Chilam）處事圓滑，

靚靚與張智霖（Chilam）於1992年合作拍電影《邊城浪子》擦出愛火花，當時兩人其實都有伴侶，靚靚當時與有婦之夫林建岳在一起，Chilam與許秋怡是一對，後來各自清理好自身的感情瓜葛才把戀情公開。靚靚與林建岳感情當時已出現變化，因為王祖賢介入，靚靚覺得還是找一個感情專一的對象，總比找一個多金而風流的伴侶有安全感，所以決定分手，全情投入去愛Chilam。從頭到尾靚靚沒否認過與林建岳的親密關係，但後來又扯到她被羅兆輝包養，這件事令她耿耿於懷。

阿佘都食死貓

羅兆輝生前曾自爆曾以一個月50萬元包養「Y姓」女星，很多人就聯想到袁詠儀，而靚靚一直沒回應過這件事，直到她在《志雲飯局》承認曾因虛榮心作祟與富商拍拖，外間更指她默認和羅兆輝關係，其實她所指的富商是林建岳。至於羅兆輝所指的「Y姓」女星是另有其人，有次我約羅兆輝去他家中聊天，我好奇問他：「你做乜屈靚靚畀你包養過，人哋靚靚選完港姐就同林建岳一齊，之後就同張智霖拍拖，幾時同過你一齊呀！」他笑笑口回我：「我話『Y姓嘅女星』邊有指名話係佢，啲人亂估之嘛！而事實的確唔係佢。」這位「Y姓」女星身材很好，已經息影嫁人。

靚靚是深愛Chilam，與他一起之後，縱使出現其他追求者，靚靚都沒考慮過，反而Chilam偶然會跟合作的女星傳緋聞，記得傳得最勁是2001年婚前Chilam接TVB劇《十月初五的月光》與佘詩曼做拍檔，當時緋聞鬧得熱烘烘，而2019年靚靚曾在《妻子的浪漫旅行》當中，提到Chilam曾被某女星倒追，怒斥某女明星公然在她面前招惹張智霖，完全不把她放在眼內，把她當空氣，還給張智霖煲湯和送棉被，無視她的存在。

靚靚和Chilam一直沒說過該女星是誰，但外界就認定是佘詩曼，其實阿佘也食了「死貓」，倒追Chilam是TVB另一位當家花旦K女星。當時K女星想結婚，她看中Chilam俊俏又有風度，所以熱烈向Chilam示好，為了讓K女星死心，Chilam只好請求靚靚每日到拍攝現場，但外界不知，還以為靚靚呷醋去監場，當K女星見到Chilam女友每日到拍攝現場，而Chilam又對她冷冷淡淡，她知道沒機會便放棄了。

撰文：白露眉

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