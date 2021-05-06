杜汶澤在台灣超過半年，他主要在當地為自家網上電視台喱騷開工，拍攝《尋找他媽的故事》。早前找來已移居當地多年、一代「文青女神」蔣雅文（Mandy）出鏡。來到最後一集，嘉賓是重量級人物黃秋生，秋生在對談中寄語香港年輕人，與其長嗟短嘆，不如想想往後去向。

秋生多了同老婆相處

節目一開始阿澤炮製了一煲煲仔飯招呼秋生，一解鄉愁。飲飽食醉二人的對話開始天南地北，講到在台灣的生活同香港比較，他們認同台灣節奏較慢，台灣人較有耐性，不似香港人急躁。阿澤問到秋生在港、台兩地，會揀那裏居住時，秋生毫不考慮話︰「而家就梗係台灣啦，香港點生活呀。我返去係等死，第一係冇嘢做。呢個係我人生理論同哲學︰幾十歲、冇工作、冇人等你，淨返只可以坐係屋企，日出就等日落，日落就等日出，你等得幾多年，你冇目標、冇目的，冇目標嘅人三兩年就瓜柴，咪等死囉。」秋生表示就算現在回香港教人演戲，都沒有學生敢上堂，因為學完之後就會被標籤而失去工作機會。

一向鮮有提到家庭的秋生，今次提到同太太吳惠貞的相處，他說︰「唯一一樣冇做，而家做多咗嘅係返到屋企，同老婆傾吓偈，呢個係多咗。嚟之前成日喺屋企煮飯佢食、傾吓偈，一齊時間多咗。雖然係屋企嘅時候，都係佢返入房我喺廳度，以前係好少有咁長時間相聚。要珍惜嘅，尤其係阿媽走咗之後，每日都會諗起阿媽，有好多好後悔嘅嘢，發現人同人之間嘅關係，真係要珍惜。長時間以嚟冇珍惜過同我老婆嘅時間。」講到兩名兒子，秋生表示全部不在香港「所以咁安樂」。

阿澤籲珍惜當下

對於香港年輕人，秋生都有忠告︰「我哋呢啲幾十歲，你話冇感覺呀？幾十歲人喺同一笪地方，朋友喺嗰度、事業喺嗰度，喺嗰度長大，所有回憶喺嗰度。幾十歲，你突然掃咗張枱叫我行去第二度，好似放逐咁，你話我冇感覺咩？就冇可能。但係我覺得，如果一個廿歲嘅人，佢嘅生命啱啱開始，不如搵你嘅精力去諗下，點樣去生存。好似以前游水落嚟嘅人，一日做三份工去生存，已經係逼住嚟，冇得困擾。」秋生話要抉擇無疑痛苦，但香港人作為種子，漂洋過海未嚐不是一個選擇，在旁的阿澤表示「香港冇根」。

杜汶澤今日接受《蘋果》訪問，他以短訊回覆表示不用太悲觀︰「唔需要憂懷喪志嘅，香港人去到邊度，無論乜嘢地方，都要永遠記住自己係香港人，堅強繼續生存落去，冇問題嘅。過咗去就唔需要諗咁多，將來嘅冇人會知，珍惜當下啦。冇乜嘢好心悒，哀兵必敗，自強不息啦。」

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