圈中慳妹鍾嘉欣一向精打細算，出道以來努力儲「磚頭」，鍾嘉欣入行多年一直靠客戶贊助服裝，經常坐公共交通工具，拍劇很少「萬歲」，鍾嘉欣將血汗錢全投資買「磚頭」，鍾嘉欣選美出身，2004年加入TVB即獲力捧上位，2006年已上車買將軍澳6百呎單位，2011年更以550萬買入新都城千呎單位，直今在香港及加拿大分別有四個物業，保持估計市值逾3,600萬。

鍾嘉欣日前接契哥馬浚偉主持的節目《緣來自咖啡 2》，她透露為供兩層樓，背負很大壓力，2007年她拍《金石良緣》同時又要拍《溏心風暴》時，就因壓力關係，又缺乏休息以致免疫力下降，她全身出風癩，又甩晒皮，鍾嘉欣都不敢向劇組請假，當時由頭到腳、腋下、頸，肚臍，只係得塊面沒紅疹，她只私下給好友楊怡睇，「我喺廁所拉開件衫畀楊怡睇，佢即時爆喊」。

鍾嘉欣笑稱當年劇接劇，因為自己價平又捱得，所以好多演出機會，「同埋我唔會say no」。馬浚偉與鍾嘉欣合作多年，印象最深刻就是拍《金石良緣》時，他指當時鍾嘉欣所有皮膚爛晒：「係嚴重到全部有水泡，佢啲皮係裂開晒，但你仲繼續拍，喺我面前甩皮，我叫你休息，但你喊晒講『我唔可以冧』，佢真係傻，我真係火都嚟埋，當時導演係財叔，我話我唔舒服，唔拍啦！捉佢出廠唞吓，然後佢先肯去睇醫生，我仲幫佢搵埋醫生。」

鍾嘉欣亦有感自己不善於表達想法，甚至已為人母，情況亦沒太大轉變，「我怕羞、又怕事，變成好易緊張、冇自信，就算入行16年，有時都猶豫自己得唔得。」鍾嘉欣講到為何閃婚，她認為已步入適婚年齡，就自然跟着直覺去行，「當我做咗太太同媽媽之後，我嘅成長係十級跳，以前自私啲，但婚後你要做男人背後嘅女人，要學點做呢個角色，要學點照顧一對仔女，喺佢哋身上反而睇到好多自己嘅不足」。

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