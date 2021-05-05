現年29歲的前港姐陳凱琳（Grace），2018年與鄭嘉穎結婚，婚後三年抱兩，育有兩歲大仔Rafael和8個月大的細仔Yannick。因疫情關係，老公鄭嘉穎過去一年留港工作，閒時陪老婆一齊湊仔，早前兩公婆帶大仔Rafael，同友人一齊去公園玩，享受家庭樂。

最近陳凱琳重返幕前工作，與余安安、羅敏莊主持TVB節目，而日前約下午3時半左右，《蘋果》在銅鑼灣一帶遇到陳凱琳，見她獨自從百貨公司步出，之後行去對面街另一幢大型商場，陳凱琳以一身熱褲露長腿打扮，熟門熟路乘扶手電梯直達商場高層位置，然後行去一間鮮花小店。

現場所見，估計她事前已訂花，當天去取貨，而店員幫她包花束時，她跟店員寒暄幾句，似乎是熟客仔。孭住背囊的陳凱琳，右肩已有一個環保袋，取花後，左肩又背上大袋花束，而她手上還拿着一個紙袋，裝了一盒鮮花，一抽二掕，有點狼狽。取完東西後，Grace火速離開商場，見她十分慳家，棄坐的士，直接行去附近電車站，坐成人只需2.6元車費的電車。

上車後，雖然車廂內不算太多乘客，但陳凱琳選擇站在電車尾位置，而且面向街外並背住車廂，可能怕被其他乘客認出。貴為兩子之母的她，最大亮點就是她一雙纖瘦的長腿，陳凱琳全程掛住講電話和發訊息，到天后附近落車，便步行返家。

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