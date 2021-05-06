90年代當紅日本女星酒井法子，於2009年爆出毒案被捕震驚亞洲，事件相隔12年，酒井亦已踏入50歲，日前宣佈開設個人事務所「株式會社Smile」，除了開YouTube個人頻道轉型做KOL外，她還在今日開設Twitter賬戶，全面轉攻互聯網。

酒井法子在Twitter出Po自言是個「科技白痴」，希望大家能包容這位尚未習慣的新手。酒井日前在YouTube公開首條短片，甫開始即做手語唱出其代表作歌曲，之後又化身飲食版記者，到訪西麻布的九州料理店訪問食店老闆，並品嚐玉子燒和火鍋，短片上載後錄得逾20萬次觀看紀錄。

酒井重振事業正馬不停蹄，有傳媒追訪她到埼玉縣飯能市為YouTube節目取景，她受訪時談到自己短片有20萬以上點擊即表示：「真係好開心，等於在東京巨蛋開了三、四場騷一樣，即是有很多人欣賞得到。」其獨生子轉眼已21歲，透露乖仔在專門學校畢業後，已踏出社會打工，目前兩母子同住，囝囝亦愛睇YouTube，雖然她聽過不少YouTuber的名字，但自己卻很少上網睇片。

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