有「小飛俠」之稱的前新聞主播林燕玲昨日43歲生日，卻有人貼她街招贈興「我真係恭喜你」，開名指控她現職保險經紀的老公葉浩文（Kirk），疑非法收取回佣兼於公司亂搞男女關係，街招貼滿他任職的保險公司樓下，遍佈燈柱、花槽、電話亭等位置，其實兩、三星期前已有類似街招，寫「AIA賤X公葉X文」也是衝着Kirk而來。

稱已報警備案

街招上大大隻字寫上「小飛俠5.5生日快樂」，內容指小飛俠老公葉浩文「成日打友誼波」：「周圍呃師奶錢返嚟養你，仲喺公司亂搞男女關係。」街招上並附上電話號碼歡迎收取「葉浩文罪證」不過，這個其a實是葉浩文的手提電話號碼。

而昨日《蘋果》在尖沙嘴現場，發現街招已被撕去。致電葉浩文了解，他獲悉是記者來電，說：「我𠵱家唔得閒。」即匆匆收線，小飛俠以短訊回覆：「多謝關心喇，我哋已經報警備案，一切交律師處理。」有網民就在小飛俠的社交網留言：「老公又去咗搞大陸婆」。

上月曾晒恩愛

林燕玲與圈外老公葉浩文結婚三年，二人有一子葉星辰，三天前，她才上載與兒子為保險公司拍的廣告片上網。林燕玲與老公一家三口表現恩愛，不過去年葉浩文被爆搭上2013年落選港姐周依婷，被本報拍得兩人多次約會，疑背妻出軌，事件曝光後小飛俠低調處理，認為事情已過去，不需再提。上月中，小飛俠在社交網貼合照晒恩愛：「一齊過了n咁多個生日之後，暫時諗唔到有乜新地方去，就平平淡淡的來過fine dining罷，人生路上，有我一直陪伴，葉先生，生日快樂。」兩夫妻似乎雨過天晴。

但小飛俠近日都是非纏身，早前曾被投訴她在社交平台貼的一款珍珠雪糕首飾系列，有抄襲之嫌，事後她急急刪走照片，她更表示合作的客戶J-Hub日前已在網上出聲明，並強調產品未釋除疑慮之前，便不會出售。