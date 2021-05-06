人氣組合MIRROR今晚開騷，成員之一的邱士縉（Stanley）日前就趁空檔跟曾參加《全民造星III》的女友Alina（前名李靜蓮，現改名李炘頤）慶祝拍拖4周年，他們去了吃日本菜的廚師發辦慶祝，Alina昨晚把放閃短片貼YouTube。片中二人不停打情罵俏，除了看到他們素顏食相，還有交換禮物環節，Stanley給女友送一袋聲稱價值400多元的零食，他最大驚喜是給Alina送「蝦條」，被Alina藐爆。

Stanley表示2月是Alina生日，同月又有情人節，4月又拍拖周年，他形容2月到4月是男人頭痛日，最煩是揀選合適禮物，今年就決定送上女友至愛零食，怎知也遭Alina嫌棄：「明知我減肥。」不過二人還是即場開箱，Stanley逐一遞上零食畀Alina看是否合女友心水，其中薯片和果汁糖是啱Alina口味，但他自以為一排獨立包裝「蝦條」也能呃like時，Alina一看到即藐爆，令Stanley一臉無癮。

女仔始終較浪漫和有心思，Alina知道Stanley沒有甚麼飾物，就揀了情侶戒指送他，讓他出騷表演都可以戴着。兩人互冧一番後，就大嘆美食。最後環節互訢心中情，Alina問男友可有特別說話跟她講，Stanley坦言：「冇咩特別。」Alina當然唔收貨，說：「希望可以同你嗌少啲交。」Stanley秒回：「你激少啲我，咪嗌少啲交。」Alina詐型男友經常太多道理，擺明嫌他煩，Stanley竟即場指出女友缺點：「你發少啲你嘅臭脾氣。」Alina也反駁：「你又發脾氣。」二人就在吵吵鬧鬧下度過了拍拖4周年。網民看片後都送祝福：「當女人仲願意對你發脾氣，即係你仲有希望；同埋男人對女人都要有『三從四德』，就係女朋友發脾氣要忍得」、「Sweet Sweet，兩個繼續Sweet落去」。

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