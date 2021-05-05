陳柏宇和符曉薇（Leanne）婚後育有兩歲大的女兒陳羿辰（Abi），去年Leanne拍片自爆宮外孕，在6月接受緊急手術切除左邊輸卵管。雖然發生了這件不幸的事，不過她仍然想為Abi添弟妹。昨日Leanne在Ig貼了張歡欣笑臉的全家福，並撰千字文以「親愛的13週的囝囝」為題，原來胎兒因患上愛德華氏綜合症T18，需要接受人工流產！

患愛德華氏症

Leanne表示今年農曆新年得知再度成功懷孕，早前踏入第10周5天，她如常產檢，怎料突然聽到醫生說：「頸皮有5.5厚，要驗血做T21，頸皮厚可以反映唐氏或心臟問題。」後來Leanne再次接受胎盤檢查，她說：「（胎兒）左右腦沒有分左右、心有嚴重的問題、沒有鼻骨、腸外露、手少了一隻骨、腳也是彎的，還有很多很多問題。醫生建議不用抽絨毛，雖然已經好肯定是愛德華氏，就算不是，也是一個畸胎，有非常嚴重的問題。」接下來兩夫婦只好決定做人工流產。

Leanne指本來醫生建議盡快接受手術，但她自言有一個小小心願：「因為之前陀Abi的時候沒有影孕照，所以今次我們一家四口去影孕照。因為我相信這一次會是我最後一次懷孕，我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。」Leanne剖白內心：「在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如甚麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了……媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世，但你要知道媽媽和爸爸永遠愛你！」Leanne在文尾段特別留言給陳柏宇：「最後也想跟陳爸爸說對不起，我知你不像我一樣，會和家人朋友分享我的感受，你是一個把自己的痛苦收埋的人，上次第一次和你傾談短短幾分鐘，講到我們和仔仔的緣份，你忍不住想喊，所以我們停止這個話題……你說得對，我們不應該貪心，其實擁有Abi已經足夠。」

無信心再懷孕

Leanne同時在YouTube拍片解釋事件的始末，她說：「我哋同埋陳生影完張相後，先送走BB。我應該唔會再有呢個信心去懷孕，所以希望大家朋友睇完呢條片，唔好問我，幾時再生第二個，因為Abi一個夠啦，好彩Abi喺度，如果冇Abi我心情可能去到好差，但我𠵱家OK。」原本表現仍堅強的Leanne，仍忍不住抽泣說：「我想講我好好，但我又唔係好好，我會好努力變番好好，正能量嘅我，多謝大家。」