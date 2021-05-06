MIRROR今日《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》開騷，下午時分位於Star Hall演出場地外圍人山人海，佈滿氣球、花籃及有易拉架海報成為打卡位。由於一眾鏡粉早已劃定不同顏色作記認，支持不同成員，現場花籃展現出fans幕後陣容。

姜濤佔據現場最多物資，早前生日他令居住地銅鑼灣變成「姜濤灣」，今日MIRROR全隊的應援物資亦將場館外一條長通道逼爆，成為「MIRROR巷」，姜濤應援物佔去最多空間，姜糖中有年僅8歲小妹妹支持，她上網睇YouTube睇學識歌詞，即場高唱《IGNITED 》 ：「焫焫焫焫焫着！」包括遠至加拿大的姜糖都送花支持，並見到漢堡包造型汽球、代言品牌麥當勞的花籃等。

Jeremy、Ian、Anson Lo亦獲fans大力支持，早已在場準備，送上大量氫氣球及花籃，其中Jeremy有婆婆級fans撐場。除了個別支持外，有名為Mama fans club特意送上大型氣球擺設祝MIRROR開騷成功，其中一個更是有媽媽抱着小孩公仔。現場fans都好齊心，知道傳媒影相，都高喊偶像舉牌歡呼叫口號。

演唱會附設售賣紀念品商店，於下午5時開賣，若整套紀念品齊集，要花費1,168元。現場fans眾多，吸引近300人排隊，有Ian fans梁小姐早於上午10點到來排頭位，等買紀念品，包括T恤、口罩、飾物等，預算花1,500元幫襯。距離下午8點15分開騷，還有3小時，記者見場外等買紀念品的人越來越多，已開始「打蛇餅」排隊輪候。

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