藝人黃樹棠（求叔）上月10日因肺癌病逝，終年74歲，今日在世界殯儀館出殯，求叔遺體移至鑽石山火葬場火化，兒子黃榮璋表示遵從求叔遺願，將其骨灰撒在紀念公園。

求叔兒子黃榮璋及胞妹黃文慧今早在場打點，鄭則士、林燕明、張文慈、陳展鵬及單文柔等均有送上花圈，黃夏蕙則前來送別好友。 黃榮璋表示自己心情久未能平復，因為與爸爸同住，二人感情似兩兄弟，他說：「由細到大都放縱我，我做乜都支持，只要我唔吸毒就已經好好，生活到就可以，見佢臨終冇太辛苦都戥佢開心。」

尹天照日前表示與王樹棠原定拍網上電影合作，黃榮璋說：「爸爸喺1月知道自己有肺癌，佢都有問點解有嘢做就病，佢惡化得好快，本身有兩套戲要拍，另外接咗一部喺越南，因為疫情所以停咗，我有安慰佢同佢講唔緊要，醫好個病好番先再開，佢就乖乖聽我講去醫病。」

黃榮璋遵從爸爸生前意願，為他安排綠色殮葬：「佢唔想我哋掛住拜山，佢話而家邊有人去拜山，去年叫我記住（骨灰）一定要灑喺紀念公園，我一定要做到呢樣嘢。」對於爸爸思想新潮，榮璋指爸爸爸與時並進：「 我好佩服佢日日同我打PS4，部機都係佢買，我都係搭單玩，佢日日機不離手。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）