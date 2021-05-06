MIRROR今晚將於九展舉行《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會，一眾鏡粉亦隆重其事，早已在下午時分拉大隊到Star Hall演出場地準備為各團員打氣。除了鏡粉外，MIRROR的經理人黃慧君（花姐）亦對今次演唱會非常重視，由綵排跟到開騷。雖然花姐在IG中貼出MIRROR綵排時的背面相，感性地表示很高興遇上他們，不過轉頭花姐就出post埋怨自己演唱會工作證上的照片太肥，而爆笑的是，就連《全民造星III》導師彭秀慧取亦留言取笑「大隻」花姐似KB（李健宏）。

花姐昨晚在IG中貼出MIRROR演唱會的工作證，並留言問：「邊個幫我揀張咁肥嘅相」。其實又難怪花姐咁嬲，皆因相中的花姐雖然身穿黑色T恤，但亦看得出非常有「份量」，而沒有望鏡頭的她，頸部更出現非常多摺痕，搞到被彭秀慧取笑似KB外，一眾網民留言笑指「太瘦可能認唔到」、「唔緊要啦好有氣勢」，以及用花姐口頭禪「炒晒你班仆街」來留言。

除了花姐外，ViuTV總經理魯庭暉亦在IG中晒MIRROR演唱會的工作證，他表示因綵排時不准影相，故只能影pass：「噚晚一邊睇，隔籬個花姐一邊mark comment做final adjustment. 我有時見到啲嘢，望一望佢，都未講嘢，佢即刻話：『睇到，mark咗，會執』。」雖然魯庭暉留言指花姐做事認真，不過他卻表示自己只是想問「隊crew開幾點？」同「夠唔夠瞓」。

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