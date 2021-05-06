MIRROR上月初入梅窩錄新一輯團綜，今次演唱會中途播出拍攝時的花絮片段，眾人素顏以真面目示人。花絮片段包括AK與姜濤喊，眾人互擁安慰；集體在海邊紮馬練拳等畫面。

之後MIRROR再次整隊上台，一連串獻唱其他歌手歌曲，唱到《給自己的信》時，台上有種校園feel，成員間擊掌又背貼貼坐，Lokman說：「2年半時間話長唔長，話短唔短，一直以來有正面有消極，由最初似牛咁衝去到可以獨當一面，有自己想法產生矛盾，生命就係要令到繼續有火花先可以繼續落去。」

然後MIRROR證到升降吊台，Lokman即笑說：「你睇可以姜濤有幾驚？男人老狗畏高，你哋都抵喇，睇到我哋褲晾。」一邊吊出觀眾席並唱出《我們都是這樣長大的》，後排觀眾得到機會近距離與MIRROR打招呼。唱出《一秒間》時，他們在吊台上打拍子，姜濤全程不太雀躍，驚青地嗌「唔好亂郁！」未如其他人enjoy。

姜濤由吊台回到舞台後，solo表現終於變得生猛，出場時先彈了幾下琵琶，到唱《精舞門》時跳得起勁，與之前相比判若兩人，最尾唱個人歌《master class》更型到脆地，獲得歌迷尖叫。

Alton獲安排以talk show壓軸，他先問入場鏡粉是否入場捧姜濤、Ian場，成功獲得大量歡呼支持，他又自嘲說：「唔明花姐點解搵我做壓軸，即係壓力，想我做姜濤接班人？唔得啦，唔通花姐想我死？唔會嘅佢好錫我哋，可能排rundown時唔記得咗我。」他又指有次返家吃飯時正播放《infection》，媽媽竟問「係咪退出咗？」Atlon說：「唔使驚，我同Frankie都有2.9秒。」

Alton講到以前有次與同學見到郭富城演唱會海報，希望自己畢業後可以開演唱會，好友竟說：「你憑咩呀？你真係開演唱會我食咗張海報去。」Alton即場叫好友食海報，還指好友好彩，因為他未踏紅館，不然張海報更大張。然後再翻摷3年前首次開騷時，MIRROR被網民睇死，曾有人在討論區寫上「憑咩呀？3年後仲喺到先講。」Alton說：「3年後我唔知，但係兩年半後，我哋仍然喺度，我哋憑乜嘢？就係憑你哋嘅愛護同支持，好多謝。」

Encore時隊長Lokman再率組員感觸發言：「我哋12人上到呢個台唔容易亦唔隨便嘅事，有你哋就更唔容易，一路以來經歷太多，最後要捉緊信念，只要你肯相信到最後一定得，只係一個念字，大家要互相捉緊！」唱出最後一首歌曲one and all，在歡呼聲下結束。

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