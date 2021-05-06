一票難求的MIRROR六場演唱會，昨晚在九展正式開鑼，過百鏡粉早在開騷前數小時已聚集在場外為偶像打氣，財雄勢大的姜濤粉絲「姜糖」送上各式各樣的應援物品包括巨型氣球Q版姜濤公仔，成功把場外長巷變為「姜濤巷」。其他成員亦獲大批fans分別送上氣球公仔及花籃等逼爆現場，把場外裝飾成12子的打卡位，堪稱香港演唱會史上最強。

人氣男團MIRROR昨晚在九展Star Hall舉行一連六場「MIRROR ONE & ALL LIVE 2021」演唱會，演唱會約在昨晚8時50分開始，ERROR的「肥仔」梁業、「阿Dee」何啟華及吳保錡、組合P1X3L、MIRROR成員邱士縉（Stanley）的女友Alina、RubberBand主音6號及導演黃修平等到場睇騷。於防疫措施下入座率只可有75%，有2,500名觀眾。

演唱會開始，MIRROR 12子以黑戰士look出場，唱出《ASAP》及《WARRIOR》，全場鏡粉即站起，瘋狂尖叫，勁揮螢光棒。隨後江𤒹生（Anson Kong）獨唱，除了表演自己單曲《黑之呼吸》外，更唱出大熱動漫《鬼滅之刃》的主題曲日文歌《紅蓮華》。

自製扭蛋機送襟章

雖然演唱會晚上才開始，但大批鏡粉早在下午3時多已在場外聚集，他們以不同顏色畫定位置來支持自己偶像，鏡粉以氣球、花籃及易拉架海報等，佈置成各人打卡位。當中以人氣王姜濤所佔的位置最大，姜糖擺放以氣球砌成的巨型Q版姜濤公仔、鮮花砌成的「KT」以及多張巨型海報，把長通道打造成「姜濤巷」，十分搶眼。年僅8歲小妹妹與Q版姜濤公仔影相留念外，還清唱《IGNITED》，另外還有一班署名「50後追濤團」以及遠至加拿大的姜糖送上花籃，果然大小通殺。而在開騷前更有過百位姜糖齊齊穿上黑Tee在場外合照，聲勢浩大。

陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）等也獲不少fans支持，還有「Mama Fans Club」送上大型氣球擺設祝MIRROR開騷成功。另有鏡粉自製閃卡派發，還有自製扭蛋機送上成員襟章，眾鏡粉得知傳媒影相時，即高聲呼喊十分齊心。如此墟冚的fans場面近年在港十分少見，即使是韓國偶像來港開騷，fans大多是派發手幅或帶自己的燈牌應援，不會將場外佈置如嘉年華，今次鏡粉氣勢可謂贏足幾條街。

停售紀念品引鼓譟

場外亦有販賣演唱會紀念品，包括T恤、成員專屬掛帶、演唱會box set及口罩等，全套購買要1,168元。大會安排下午5時開賣，一早已吸引近300人排隊，其中Ian的fans梁小姐早於上午10時到場，成功排到頭位。不過在開騷前約7時半，售賣紀念品攤位突停售，引起大批歌迷鼓譟，更有人表示等了四個多小時，又指未有截斷購買人龍致白等，安排混亂。

開騷前各成員依然在Ig出post，被醫生建議封嘴養聲的盧瀚霆（Anson Lo）表示乖乖依時食藥，而呂爵安（Edan）則在Ig引用《ASAP》歌詞，表示希望聲帶能以最佳狀態演出。Stanley則溫馨提示鏡粉：「請準備喉糖嗌爆我哋！」MIRROR經理人「花姐」黃慧君就貼出自己工作證，但她見證上相片即鬧爆：「邊個幫我揀張咁肥嘅相？」《全民造星III》導師彭秀慧亦留言笑稱花姐似李健宏（KB），KB稍後還在Ig貼出key上自己照片的「工作證」，相當搞笑。