周日就到母親節，45歲的張新悅（Nicola）家有四條Queens，多產媽咪一個湊四個女兒，同時做三份NGO工作、開網店、做KOL，非常多功能。張新悅早前和細女Lola一齊親子活動包湯丸，笑言忙到希望每天能有30小時，「呢十年我多咗嘅嘢，就係多咗白頭髮。」直言湊女再辛苦都值得，但寄語天下母親也要愛錫自己，「瞓足覺先可以處理問題。」

和張新悅做訪問，會發覺她語速非常快，沒法子，因為同時要應對四個不同年齡層的女兒：12歲大女Lucy 、10歲二女Lily、6歲三女Leah及2歲半的細女Lola。大女已去到青春期，要教育金錢管理概念，而細女則仍屬嬰幼兒時期，「媽咪呢個身份？一個字：倦。我係一個獨生女，從冇諗過原來生小朋友係咁嘈嘅，生第一個，無嘢喎；第二個，咦，點解屋企有聲嘅，後來，係好嘈又好倦，個天畀咗四個（女）我，咁原來四個有一件好嘅事發生，就係佢哋自己互相嘈大家，係一個小天地咁。」

她早前帶住兩歲多的細女Lola，兩母女一齊包湯丸預祝母親節，Lola不怕陌生亦不怕鏡頭，小女生充滿自信。Lola出生第二年就遇上疫情，張新悅直言對女兒成長影響不多，皆因家中人多，在家也十分熱鬧，「零至兩歲，爸爸媽媽嘅陪伴係最重要，屋企長期有六七個人響度，對佢係無分別。其實無所謂，今日有疫情，明日亦會有其他嘢，每個時代都有不同嘅問題，只要響當下畀最好嘅佢就得。」

計劃許多時趕不上變化，正如張新悅在2007年與區議員楊哲安結婚後，原定計劃生兩個小朋友，十年間變成四個 ，她笑言已經適應了這種混亂又甜蜜嘈吵的大家庭生活，「我已經唔記得咗生第一個嗰種感覺，但當三個女出咗街時，我又覺得好似無嘢做咁，啲人話湊一個細路好辛苦，我就會講笑，話咁你生第二個啦。」她堅持不能只做媽咪角色，同步打理自己的網站小生意、me time扮靚去活動及任職三間非謀利機構，最近她為香港有機資源中心出任大使，和男子組合FreshLife合作唱主題曲《簡簡單單原來很快樂》，早前錄歌拍MV ，供未來有機市集推廣用。「留響屋企做一個24小時嘅媽咪係好辛苦嘅，做嘢工作反而係我嘅娛樂。每一刻我都好享受，年紀又唔細喇，就好想做返啲對社會有貢獻嘅嘢，就係：環保。」

主張環保及愛大自然，張新悅婚後繼續讀書，2012年修畢環境管理學碩士，家中嚴禁浪費，女兒小時候一缸水要三個輪流沖涼，廁紙亂用要罰配給，閒時一家六口去行山、去海灘執垃圾。她一直覺得身教仔女，教授人生價值觀、品格，學懂自我挑戰，比教授學業更重要。「雖然我係好多小朋友嘅媽咪，但我唔敢去教人，我又唔係特別叻，每天都有好多新嘅煩惱。有四個小朋友之後，我發覺有啲小朋友係天生大愛啲嘅，有啲係天生自私啲、自我啲嘅，作為媽咪，我點樣令到佢哋明白世上有其他人，要去尊重別人、尊敬長輩，有冇去關懷別人，有冇同理心等，係更緊要囉。」

香港大部份媽咪都一樣，時間分配極具挑戰，如何安排一家六口作息？張新悅的時間表由朝早八點起身，上午出外開會工作，午餐、下午茶及晚餐時間堅持盡量留家中親子交流、教育，每晚亦會預留一小時兩夫妻傾心事，時間規劃細到以15分鐘一個單位。她從NGO探訪中，得出經驗是媽媽也要對自己好，「要瞓足覺！我相信大部份媽咪都唔覺，就係忽略咗自己嘅睡眠，作為媽咪，你有時需要好大嘅容忍力，但你個人一倦，係做唔到嘅，當你自己照顧唔到自己，就照顧唔到小朋友。」

每年母親節是她一年一次放假、不用編排女兒日程、不用安排一日三餐，「每年嘅指定動作，係佢哋會煮一個好豐富、好美麗嘅早餐畀我食。每一次都係我二女做，生女就呢樣好，佢哋對慶祝、過節好上心，好窩心。有一年情人節，在露台整咗個燭光晚餐，仲自己拉小提琴，我覺得自己真係好幸福。」至於最想收的母親節禮物？「我唔夠時間用，如果呢個世界一日有30小時就好喇，願望呢，我同啲女講，希望母親節嗰一日，你哋無人問我問題，有事自己去解決，咁我就安樂喇。」

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