人氣王姜濤上周五過22歲生日，姜糖豪花逾50萬為偶像生日在港九買廣告牌造勢，有巴士、電車、車站燈箱，甚至乎大廈外牆大螢幕，其中姜糖在姜B住的銅鑼灣落最多廣告，令銅鑼灣瞬間變成「姜濤灣」，fans愛偶像無可厚，之不過估唔到在巴士站落廣告燈箱，變成「生日祝福」潮流。

下周四是阮民安（Tommy）的41歲生日，近日竟然有人破費在尖沙嘴清真寺前的巴士站，為Tommy落燈箱廣告祝他5月13號生日快樂。《蘋果》今日聯絡Tommy，他短訊回覆說：「噚晚有人tag咗我呀！我今朝喺IG同FB見到相，真係非常非常之驚喜。以為而家只係得姜B先至會有，Anyway真係唔知佢或佢哋係邊個，但都衷心感謝，好開心。」問到Tommy可有去生日燈箱廣告前打卡？他續說：「我仲未呀，不過都會抽時間去影相嘅。」至於生日當日會怎樣慶祝？Tommy說：「今年都未必會特別慶祝啦，可能都係食餐飯，平平安安咁過就係可以。無乜mood，仲要我有好多朋友都還柙中。」

浪費廣告錢

Tommy談到生日願望：「希望牆內牆外手足可以平安就夠，香港人，加油！」有網民揶揄「真心覺得浪費廣告錢，不如幫有需要嘅手足」，Tommy回應：「咁都真係會有少少覺得（嘥錢）嘅，但係我都開心，多謝佢哋嘅心意。」大部份網民都送上生日祝福，有人更tag「我們都是小強」、「我們打不死」。

此外，泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》的主角「PP」Krit Amnuaydechkorn（林禕凱）跟姜濤同年同月出生，他生日也獲fans在大螢幕、交通工具等落廣告祝賀偶像生日。但馬蹄露姪仔、「英文人生教練」馬米高的生日卻搞笑貼出合成巴士及大廈大型廣告圖片，可謂同人唔同命。

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