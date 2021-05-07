香港當紅男團MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會昨晚開鑼，幾位成員除衫晒肌即「焫焫焫焫焫焫着」全場歌迷，Anson Kong（AK）趁solo環節先唱自己作品《黑之呼吸》，接住還驚喜用日文唱出《鬼滅之刃》的電視版主題曲《紅蓮華》。

《鬼滅之刃》成為目前全球最受歡迎的動漫作品，《紅蓮華》從2019年起hit足兩年，令唱出主題曲的日本動漫歌姬LiSA連續兩年打入《紅白歌唱大賽》。《鬼滅之刃》在美國Netflix上架後掀起熱潮，電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上月23日在美國開畫，成功登上全美票房冠軍，總票房達3,411萬美元（約2.6億港元），帶挈LiSA也人氣急升，其IG與Twitter均衝破100萬粉絲追隨，就連全新歌曲《Another Great Day!!》的MV在YouTube公開後也速破130萬次觀看紀錄，而《鬼滅》電影版主題曲《炎》更累積逾1.8億次點擊，有大批來自歐美的網民留言大讚，日媒形容《鬼滅》的熱潮正捲起第二波。

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