曾主演電影《神奇4俠》（Fantastic Four）的女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba），近年轉型成為女強人，開設嬰兒產品公司The Honest Company近日在美國納斯達克股票市場掛牌上市，認真威水。

全家出動華爾街留影

40歲的謝茜嘉艾芭昨日與全家上下到紐約納斯達克股票市場敲鐘，慶祝The Honest Company上市，她丈夫Cash Warren及三個仔女Honor、Haven與Haye都有到場，並在交易市場與場外華爾街都有留影。謝茜嘉表示：「我有三個孩子，我會說Honest是我第四個孩子，你應該要有一些產品你是能信任的，我們就做到了，這對年輕一代非常重要，他們主領了消費者的習慣，活得更有意識。」而在首日上市，其公司股價由開市16美元升至23美元，急升逾43%。

謝茜嘉艾芭於2011年成立公司，全因當時她眼見市面上的嬰兒產品都有很多化學成份，公司主要製造尿片、濕紙巾、洗頭水與保濕霜等產品，標榜「潔淨與天然」。上年度該公司市值3.01億美元（約23.5億港元），比前年大升28%，隨着公司上市，擁有6.7%股權的謝茜嘉手上的股票價值已逾9,000萬美元（約7.02億港元），外加可行使股權價值2,300萬美元（約1.8億港元），身家暴漲至1.03億美元（約8億港元）。

監製新劇為女性平權

雖然謝茜嘉艾芭已躋身億萬富婆行列，但她仍然有參與幕前工作，監製兼主演劇集《L.A.’s Finest》，該劇是她結婚生子後復出的第一部劇集，扮演與犯罪集團駁火的警探，在家則是繼母一名。她自認今次拍劇最大使命是提高少數族裔和女性工作人員比例，並創造一個讓女性沒有後顧之憂的工作環境。她曾於訪問中表示：「我們特別鼓勵片場女性幕後人員表達意見，且在適當時機讓她們累積導演經驗。」

謝茜嘉艾芭由童星出身，2000年主演劇集《Dark Angel》而引起觀眾注意，2005年憑《神奇4俠》爆紅，之後拍攝過《罪惡城》（Sin City）、《異度見鬼》（The Eye》、《緣滿情人節》（Valentine’s Day）等代表作，後來與老公Cash Warren於2008年結婚，生子後開始減產，並轉型成為事業女性。