韓劇《咖啡王子》36歲女星尹恩惠早年捲入抄襲風波，令她形象受損及人氣大跌，近年她已努力收復失地，於IG、個人YouTube頻道分享近況，又不時出演各綜藝節目，成功挽回形象。而尹恩惠不時都會在個人頻道上大方晒私下的一面，當中在昨日公開的片段中，她就大方分享她瘦身的心得，並透露一周內減重2.5kg（約5.5磅）。

最終減2.5kg

尹恩惠之前曾表示要在一周內挑戰減重3kg（約6.6磅），她說：「我幾乎減到了3kg，但是因為熬夜工作，結果成功減2.5kg。我的經理人則成功減重了約3.5kg（約7.7磅）。」尹恩惠示範製作多個減肥食譜，包括三文治、煎蛋餅、健康紫菜包飯等，同時又分享秘訣：「失敗的人應該因為飲水，一日要飲2公升的水。因為喝太多水，所以經常去洗手間，如果因為日程安排不方便去洗手間的話，就不能喝太多水，但是確實喝足夠水的人和喝不足夠水的人的速度存在明顯差異。」

經常做運動

尹恩惠還公開了自己的減肥過程，她無論何時何地都會抽空做運動，她說：「要健康地吃飯，到夏天那天為止，便把漂亮的衣服和藏在衣櫃裏太細兼穿不下的衣服拿出來穿吧。減肥到最後，讓我們加油吧，」

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