唐貝詩近日和好姊妹陳雅麗（Allie）及蔡頌思（Jocelyn）合共投資近六位數，推出無糖無澱粉質的健康低碳曲奇，全因她們不約而同有家人不幸患上糖尿病，希望患病家人可以有機會品嚐甜食。過往不少藝人因合作做生意而因財反目，不過三女認為彼此的友誼比金錢及生意來得更重要，因此深信大家絕對不會因財失義。

日前唐貝詩和陳雅麗在荃灣接受《蘋果》訪問，蔡頌思因有事未能到場，兩人即場炮製「零罪惡感」的無糖牛油曲奇，又以椰子粉代替麵粉，即使多食也不用擔心會增磅及影響健康。唐貝詩表示：「因為大家都有家人有糖尿病，之前過年時我想買啲無糖嘅年糕，但喺香港市面好難搵到，只有台灣有，但又唔寄嚟香港，惟有自己整嚟食。雖然最近喺網上都有得賣低碳曲奇，但實體餅店真係冇，即使話無糖又係咪真係冇？可能用咗代糖，如果係糖尿病人食咗未必安全。」

寇鴻萍大感驚喜

而唐貝詩坦言自己亦已戒糖多年：「我覺得情緒穩定咗，瞓得好、個人健康咗，人冇咁易『忟憎』。依家我早睡早起，每日5、6點就起身，我同Allie、Jocelyn係生活喺唔同time zone。」她又表示大家合作以來未試過嗌交：「如果真係意見不合，我哋就會投票決定。」而陳雅麗深信她們的友誼不受影響：「因為我哋珍惜大家嘅友情多過呢個生意。」唐貝詩又表示媽媽寇鴻萍好支持她：「媽咪以往好緊張同錫自己，做乜嘢都會畀好多意見，一傾反而有拗撬。今次我冇俾佢知我搞個品牌出嚟，佢見到都幾驚喜，估唔到我可以做到，知佢好開心。」

現場見唐貝詩整曲奇時有板有眼，但原來疫情前她完全不懂烘焙，但疫情爆發後不少工作取消，空餘時間開始整曲奇及麵包等，因而發現這是一個大好市場，就主動找兩位好友一同做老闆。陳雅麗聞言笑說：「我做都係為實現佢嘅夢想先做，我一開始都諗要幾多budget？係咪有人買？第一次係喺聖誕節賣，當時諗最少都有親朋好友幫襯，如果唔同佢一齊做，佢可能抱憾終生，就算失敗，起碼都幫到佢圓夢。」結果該次銷售成績由初時估計約200盒，最終賣出600盒，因此她們再在農曆新年推售，反應也十分理想，於是決定在網上長期出售。現在由陳雅麗負責管理財政，唐貝詩則嚴控產品的營養，她近日更在香港大學專業進修學院修讀相關課程，而蔡頌思一向熱愛烘焙，最近更有意去考取「藍帶」廚師資格。

拍拖要閨密過目

不過問到會否叫另一半幫忙試食？兩人即支吾以對，陳雅麗笑指自己是唐貝詩的另一半，但坦言：「都有同男仔約會吓，不過我係鍾意烘焙多啲，真係煮嘢食就唔叻，所以如果另一半識煮飯都幾幸福，因為我都嚮往家庭生活。」陳雅麗又大讚唐貝詩是好女仔，坦言若有合適男仔會做「媒人」介紹，而唐貝詩亦表示若結識異性會讓好姊妹過目給意見。

期待拍偶像戚其義作品

陳雅麗跟唐貝詩、蔡頌思的低碳曲奇生意越做越順利，三人也不排除會越做越大，但問到會否索性把演員工作轉成副業，一心一意做商界女強人？剛剛接拍了亞視網劇《逐流時代》的陳雅麗表示：「我覺得演員係好被動，唔係自己當唔當副業，作為演員係被選擇。」她認為現在於空餘時間去作任何嘗試，同樣是豐富自己人生，而這些經驗將來可以用在演出上，兩者沒衝突，反而相輔相成。

談到新作乃金牌劇集監製戚其義出品，陳雅麗即表現雀躍謂：「真係好期待，因為都成年冇拍過嘢。我係戚其義嘅小fans，細個已經睇佢嘅《金枝慾孽》，睇到好投入，真係想掟爛個電視機。」當日陳雅麗是透過試鏡成功爭取到今次角色，她指跟其他演員如麥明詩、黃德斌及黃又南等也從未合作過，因此更加期待拍攝過程及成果。

撰文：寶妮

攝影：仇志德

場地提供：Lightroom Studio

服裝提供：Snidel