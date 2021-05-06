MIRROR昨晚在九展舉行首場演唱會，12子落力演出接近3小時，其間又唱又跳剝衫騷肌，有熱血有激情有汗水。散場後，大批姜濤和Jeremy歌迷熱情未減退，紛紛聚集在地面大堂自己狂歡影合照，玩完一輪後陸續離開。

至於MIRROR經理人花姐在完騷後接受訪問，坦言對於今晚12子表現只會畀60分。「其實噚日full dress表現仲好過今日，佢哋明顯今日比較攰，今晚只能夠畀60分，但係自己做過咁多次full dress rehearsal，從未見過有藝人會咁落力去綵排，畀60分係希望佢哋之後可以再做好啲，希望尾場可以做到90分。」

對於首場Rundowm的安排，花姐指已盡量安排眾人有分開獨立自己一part的表演，希望做到他們有時間休息之餘，亦都可以給他們表演自己的長處。「所以Alton擅長講嘢，我哋咪畀佢有一part講嘢囉！」對於Anson Lo和Edan帶病開騷，花姐亦坦言怕他們在這幾天身體難以應付。「早幾日已經帶佢哋睇醫生，醫生話佢哋聲帶腫晒，唔可以太過大聲講嘢，惟有不停食藥同飲水消腫，覺得Anson Lo畀自己太大壓力，見佢真係好落力。」

花姐嚴格，不過鏡粉們就好受落，Frankie的小fans JoJo讚非常有驚喜：「成個騷好好睇，我最鍾意Frankie，佢今晚表演好驚喜，完全冇失望，所有佢嘅表演都好睇，我畀佢今晚滿分。」另一位「爵屎」YoYo亦讚perfect：「最鍾意encore嗰part，因為有我最鍾意嗰首《reflection》，最鍾意Edan，佢今晚表演perfect，今晚唱咗好多歌，已經好好，都做晒我想睇嘅。」男fans Zac亦讚encore出色：「好驚喜呀，尤其係最尾快歌同encore位，最鍾意嘅《IGNITED》，原來以為佢哋唔唱㗎，所以好開心，睇晒想睇嘅嘢。冇話再特別要佢哋表演啲乜嘢，唱咗好多歌都夠。」

陳卓賢fans Koey最鍾意合唱《蝸牛》：「好鍾意佢哋五個人一齊唱《蝸牛》嗰part，超感動。最有驚喜係吊台環節，買咗$780座位，可以近距離見到，超開心。」她亦希望Ian可以跳更多舞：「見佢努力扭咗幾吓，可以再有突破，但已經進步好多。」

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